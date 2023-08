Dues valencianes inauguren hui el Mundial de Gimnàstica Rítmica a València

València acull des de hui el Mundial de Gimnàstica Rítmica i ho fa amb una primera jornada en la qual hi haurà clar protagonisme de casa, amb la participació de les valencianes Alba Bautista i Polina Berezina en la cerca de les medalles, i, sobretot, del bitllet per als Jocs Olímpics de París.

Una possibilitat en la qual confia la també valenciana Alejandra Quereda, subcampiona olímpica en els Jocs de Rio i actual seleccionadora espanyola. “Berezina i Bautista formen, sens dubte, l’equip més competitiu que hi ha hagut en moltíssim temps. Creiem que, amb el treball que s’està fent i amb la qualitat i el nivell d’exercicis que tenen, si competeixen sense errors, és un objectiu assolible. Continuem somiant i continuarem esforçant-nos al màxim. Crec que per nivell, i, veient com està la resta de competidores, obtindre les dues places és un objectiu assolible”, va dir Quereda en declaracions a Efe.

Polina i Alba, huitena i dessetena en els últims Europeus, han d’acabar demà entre les 14 primeres de la ronda de classificació —sense comptar una plaça d’Itàlia, una de Bulgària i una altra d’Alemanya, ja concedides— per a guanyar-se un lloc en els Jocs de París, després d’una edició, la de Tòquio 2020, en la qual la gimnàstica rítmica espanyola no va tindre representació. Cada dia es decidiran les medalles dels aparells. I la suma de les tres millors notes de les quatre de cada gimnasta donarà la llista de les 18 finalistes individuals i de les 14 places olímpiques.

Alba i Polina, ambicioses

Polina és conscient de la pressió afegida de competir a casa, però confia a aconseguir l’objectiu. “La pressió serà moltíssima, a casa, amb la nostra família i el nostre públic, les oportunitats les hem d’aprofitar i donar-ho tot. Espere que aquest somni per a Espanya es complirà”, va assenyalar la de Guardamar del Segura, que, amb 25 anys, s’ha convertit, en els últims anys, en una de les grans referents de la gimnàstica rítmica.

Per la seua banda, Alba Bautista, de 21 anys, destaca que “si vaig a València és per a buscar una plaça per als Jocs. Ho tinc clar. Per a res és fàcil, però cal fer-ho i cal fer-ho bé, no es pot fallar”. Ella serà precisament qui òbriga la competició per a les espanyoles aquesta vesprada poc abans de les 16.00 h, mentre que Berezina saltarà al tapís pocs minuts després, també amb la pilota abans de fer-ho en cércol.