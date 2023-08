Educació publica les places d’interins de Secundària i FP pendents des del 10 d’agost

La Conselleria d’Educació ha publicat, aquesta matinada, el llistat de l’adjudicació de destinacions del personal funcionari interí de Secundària i de Formació Professional. El grup de places vacants que ha causat més problemes des que es van intentar publicar les llistes el passat 10 d’agost. El nou llistat està signat per la directora general Sonia Sancho de Vicente, amb data de hui, a la 1 h de la matinada. I s’ha publicat a les 1.30 hores en el web de la Conselleria d’Educació “després del treball dels informàtics durant tota la jornada”, segons informen fonts del departament que dirigeix José Antonio Rovira.

Al llarg de la jornada serà el moment perquè els 6.377 docents afectats que havien quedat amb la plaça pendent revisen els llistats per a comprovar que hi apareixen i que reflecteixen la destinació que havien triat. Ahir, dimarts, ja es va publicar el llistat de mestres interins d’Infantil i Primària que, a grans trets, ja no incloïa tants errors com els detectats el passat 10 d’agost.

A partir d’ara, els professors i les professores tenen huit dies per a adequar la seua situació personal a la nova destinació laboral, ja que l’1 de setembre tots els professors han d’incorporar-se al seu lloc de treball. Les classes per als alumnes comencen l’11 de setembre.

Si fora la llista definitiva, els docents tenen dos dies hàbils per a presentar reclamacions contra aquestes llistes a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, mitjançant el registre electrònic específic de l’Oficina Virtual del Docent (Ovidoc).