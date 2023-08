Rodríguez amplia la seua estratègia d’expansió comarcal

El moviment d’expansió iniciat per Ens Uneix, el partit comarcalista que dirigeix l’exsocialista i alcalde d’Ontinyent Jorge Rodríguez, per a aliar-se amb altres forces independents locals i concórrer sota una sola marca a les pròximes eleccions per a guanyar pes en la Diputació de València, sembla haver arrancat amb bon peu. La dirigent d’Ens Uneix i vicepresidenta primera de la corporació provincial, Natàlia Enguix, es va reunir divendres passat amb dirigents de Projecte Oliva per a explicar-los la iniciativa, i, segons les fonts consultades per aquest diari, Rodríguez podria haver trobat un primer aliat potencial en aquesta formació de la Safor, que es mostra oberta a escoltar la proposta.

No és l’única comarca on Ens Uneix està buscant socis. Fonts de la formació confirmen que hi ha converses en marxa amb múltiples partits d’aquest mateix perfil en comarques com la Costera o la Ribera Alta, on en joc hi ha dos representants per a la Diputació de València que tradicionalment es reparteixen PP i PSPV. Alberic, Carcaixent, Canals, Alginet… I, fins i tot, fer el salt a Alacant a través de Muro de Alcoy.

Van a poc a poc, però no es posen sostre. Encara que supera l’àmbit amb el qual va nàixer el projecte d’Ens Uneix, no descarten poder arribar a fer el pas de concórrer a unes hipotètiques eleccions autonòmiques, encara que saben de la dificultat i del temps que requeriria. “Els nostres estatuts preveuen fins i tot que ens presentem a unes eleccions europees, no descartem res”, comenten les fonts amb una certa ironia.

Socis consolidats i fiables

De moment, l’estratègia dels de Rodríguez depén de seduir aquestes formacions independents i consolidades en els seus municipis per a poder competir amb els dos partits hegemònics, però afinant bé el tir i sense riscos a l’hora de triar aliats. “No volem aventures”, afigen les fonts. Segons detallen, Ens Uneix està fent valdre aquest escó clau d’Enguix en la Diputació, que li ha valgut per a ocupar la vicepresidència primera després de permetre la investidura del popular Vicent Mompó com a president de l’ens.

Aquesta posició de força en la Diputació és la gran basa que Ens Uneix vol explotar per a anar captant independents sota la seua marca. Tant per influència com per múscul, els de Rodríguez entenen que poden convéncer aquesta mena de formacions oferint-los “suport institucional de gent amb experiència”, ja que “amb el que més pateix un independent és amb la soledat”.

En aquests paràmetres encaixa Projecte Oliva, un partit assentat en la segona localitat més poblada de la Safor (25.000 habitants) i que aquest 28M es va quedar a les portes de la majoria absoluta després de quasi duplicar els seus resultats de 2019. En anteriors legislatures ha governat amb Compromís i amb el PP i, igual que el partit de Rodríguez, no mostren un posicionament ideològic clar.

Fonts de Projecte Oliva confirmen que Ens Uneix els ha traslladat aquesta oferta d’unificació i es mostren predisposats a estudiar fórmules per a confluir sota un mateix paraigua, si bé adverteixen que l’estat de les negociacions és encara “embrionari”.

La marca de la plataforma

Sobre el nom del projecte, la idea que maneja el partit de Rodríguez és conservar la marca Ens Uneix i poder modelar-la en funció dels interessos de cada municipi. Destaquen que està pensada precisament per a emmotlar-se a diferents territoris i que hi hauria flexibilitat a l’hora de compartir nomenclatures.

Així, l’opció que més agrada als d’Ontinyent és la de registrar-se formalment amb el nom genèric d’Ens Uneix per a poder aglutinar tots els vots de diferents comarques i adaptar-hi el nom del municipi en qüestió. Una cosa similar al que ha fet Sumar, que en alguns territoris, com la C. Valenciana, concorre com a Compromís-Sumar.