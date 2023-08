Una selva de plantes invasores i exòtiques colonitza el nou llit del riu Túria

La vegetació invasora, formada principalment per canyars i ricins, ha pres el nou llit de Túria a l’altura del terme municipal de València. En la zona de Sociópolis, la Torre i Sant Marcel·lí, és possible veure una selva formada per canyars, arbustos i fins i tot arbres, que criden l’atenció dels veïns dels voltants. Mentrestant, fonts de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer assenyalen que ja hi ha un pla en marxa per a netejar i esbrossar el llit, que es va executar ja a Quart de Poblet i que avançarà fins a la desembocadura del riu. En aquesta zona de València hi ha el desguàs d’un assarb, una séquia que transporta les aigües sobrants del regadiu, “amb la qual cosa és normal que hi haja més vegetació que en altres zones del llit”, subratllen des de l’organisme de conca.

En aquest sentit, “des de la CHX, volem recordar que actualment tenim en marxa una actuació de manteniment, conservació i adequació per a tot el tram final del riu Túria, incloent-hi el nou llit, fins a arribar a la desembocadura”. Els treballs, que consisteixen en l’eliminació del canyar i rebuig d’al·luvions, van començar el novembre de l’any passat en la zona de l’assut de la Cassola del Repartiment i continuaran de manera progressiva fins a arribar a la desembocadura del Túria. Per al nou llit en el terme municipal de València , “les actuacions previstes tenen l’objectiu de mantindre la capacitat de desguàs, amb control i eliminació d’arbratge i vegetació en general”.

S’eliminarà tant vegetació invasora, principalment el ricí, una espècie amb un gran potencial colonitzador, així com qualsevol altra vegetació de tall arbori: mimosa, ailant o acàcia de tres espines, entre d’altres. “També es procedirà a la retirada d’arbratge mort o sec i a la regularització superficial del llit”, indiquen els portaveus de la CHX. En total, aquests treballs es desenvoluparan sobre una superfície total de 128.106 m² i abasten una longitud fluvial de 8,67 km.

No hi ha perill en cas d’avingudes per pluges torrencials

La vegetació que es pot veure en les fotos annexes, la majoria, es tracta de canya comuna (Arundo donax), una espècie exòtica invasora que seria arrossegada sense més conseqüències en cas d’una gran avinguda. Per tant, indiquen les fonts consultades, “la seua presència en aquest tram no provocaria problemes en el desguàs en el cas que patírem un episodi de pluges torrencials”, amb la temuda gota freda que sol patir la Comunitat Valenciana al setembre o octubre. Respecte a la vegetació que es pot apreciar en els talussos del llit, la CHX acaba de licitar la redacció d’un projecte per a eliminar-la també. En aquest sentit, el nom de la licitació és “Anàlisi, segellament i impermeabilització de les juntes de formigó en talussos del nou llit del Túria”, i va eixir a concurs a finals de juny per 40.600 euros, amb l’objectiu de solucionar la situació. La restauració fluvial contra aquesta espècie exòtica invasora (Arundo donax), tal com va informar en el seu moment Marc García, comissari d’Aigües de la CHX, ve donada per la seua ràpida extensió, que tendeix a ocupar tota superfície disponible, la qual cosa ocasiona diversos problemes tant ecològics com econòmics.

Renaturalització del llit

Cal recordar que l’anterior equip de govern de l’Ajuntament de València va impulsar un projecte de renaturalització del nou llit del Túria, que implicava, entre altres aspectes, eliminar les espècies invasores i replantar amb espècies autòctones. La CHX va donar suport a aquell pla impulsat per l’exvicealcalde Sergi Campillo, i, juntament amb el Ministeri de Transició Ecològica, va incloure en el Pla hidrològic del Xúquer un mínim cabal ecològic per a convertir el nou llit en un autèntic riu verd que unisca el Túria amb la mar. De pas, com recorda Campillo, aquesta iniciativa recuperaria el llit fluvial per a usos ciutadans, com ha ocorregut al Manzanares o el Besós.