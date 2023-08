Alerta de risc alt per calor en 97 municipis

La Conselleria de Sanitat ha establit, per a aquest dijous, el nivell de risc alt (roig) en 97 municipis d’11 comarques de la província de València i Alacant, i ha alertat del nivell mitjà (taronja) pel mateix fenomen meteorològic en localitats de 17 comarques en tota la Comunitat Valenciana. Respecte a dimecres s’ha reduït tant el nombre de comarques de risc alt (un 45 %, de 20 a 11), com de municipis (un 51 %, en passar de 201 a 97). Es preveu que, per al cap de setmana, les temperatures es reduïsquen fins a deu graus, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, després d’acabar aquesta onada de calor, la sisena per a la C. Valenciana.

Segons les prediccions elaborades en el marc de la vigilància del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d’altes temperatures, s’observa un nivell de risc alt en les localitats valencianes de Vall de Cofrents, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel, la Ribera Alta, la Serrania i la Vall d’Albaida. Així, els municipis per als quals Sanitat ha establit el nivell de risc alt a la Vall de Cofrents són Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes i Zarra, mentre que a la Costera es troben en aquesta situació Barxeta, Canals, Cerdà, el Genovés, Estubeny, l’Alcúdia de Crespins, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés i Xàtiva. També en els municipis de Millares, Bicorp i Quesa, a la comarca de la Canal de Navarrés; en els de Buñol, Macastre, Yátova i Dos Aguas, a la comarca de la Foia de Bunyol; Requena i Venta del Moro, a la comarca de la Plana d’Utiel; Alberic, Antella, Carcaixent, Gavarda, Tous, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Castelló, Cotes, l’Énova, la Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera i Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta. Finalment, a la Serrania hi ha els municipis de Calles i Domeño, i, a la Vall d’Albaida, els afectats per alerta roja són Beniatjar, Castelló de Rugat, Otos, Ráfol de Salem, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bufali, Carrícola, el Palomar, Guadasséquies, l’Olleria, la Pobla del Duc, Montaverner, Ontinyent, Quatretonda i Sempere. Quant a la província d’Alacant, es troben sota aquest risc alt per temperatures altes les localitats del Baix Segura, el Comtat i l’Alt Vinalopó. Els municipis afectats al Baix Segura són Albatera, Bigastro, Catral, Cox, Rafal i San Isidro; Alcosser, Beniarrés, Benilloba, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Muro de Alcoy i Planes, a la comarca del Comtat, i únicament Villena com a municipi afectat a la comarca de l’Alt Vinalopó. Risc mitjà (taronja) D’altra banda, en risc mitjà hi ha 17 comarques, 9 de València, 7 d’Alacant amb 7 i només 1 comarca afectada a Castelló. En total hi ha 118 municipis afectats per aquest risc mitjà per temperatures altes. D’aquesta manera, algunes de les localitats afectades són Benidoleig, Dénia, l’Atzúbia, Orba, Pego i Tormos, de la comarca de la Marina Alta (Alacant); Loriguilla Riba-roja de Túria, Benaguasil, Benissanó, Casinos, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Llíria i Vilamarxant, de la comarca del Camp de Túria (València) i l’única de la província de Castelló afectada per aquest risc mitjà és Zorita del Maestrazgo, de la comarca dels Ports. Per a consultar tots els municipis, la Conselleria disposa dels enllaços següents per a consultar el nivell de risc de cadascun per temperatures diürnes i nocturnes mitjançant mapes interactius, així com més informació i recomanacions: https://www.san.gva.es/es/web/salut-publica/onada-de-calor https://comunitatvalenciana.meteoclim.com Nit tòrrida a Castelló A més, segons les prediccions en el marc de la vigilància del Programa de prevenció i atenció als problemes d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana, per a la nit del 24 al 25 d’agost s’observa nit tòrrida (nits amb temperatures mínimes de 25 graus o superiors) a la comarca de la Plana Alta, concretament al municipi de Castelló de la Plana. Per aquestes raons, s’aconsella anar amb compte amb el sol, especialment entre les 12 i les 17 hores, buscar llocs frescos i a l’ombra i no fer exercici físic intens en les hores més caloroses Es recomana beure líquids abundants, evitar begudes amb cafeïna, alcohol o ensucrades, que poden afavorir la deshidratació, i menjar abundants ensalades, fruites i verdura.