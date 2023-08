La banca finança els cotxes elèctrics a un cost similar al de l’habitatge

Importants entitats financeres espanyoles estan sent generoses a l’hora de finançar la compra de cotxes ecològics, és a dir elèctrics o híbrids, fins al punt que el seu cost no és molt superior que el d’una hipoteca mitjana i sí inferior als préstecs per a consum. Així, dos dels principals bancs del país ofereixen preus molt competitius per a la compra d’aquesta mena de vehicles. És el cas del BBVA, les condicions del qual fins al 30 de setembre van des del 4,8 % TIN (tipus d’interés nominal) si el client té domiciliada la nòmina, amb un 5,08 % TAE (taxa anual efectiva) i que puja al 5,8 % (6,13 % TAE) en cas contrari. L’import va de 3.000 a 75.000 euros amb entre 2 a 8 anys per a la seua devolució.

No es queda a la saga, encara que un poc més onerós, el Banc Santander. En el seu cas, el TIN del préstec puja al 5,75 % fix, encara que el TAE s’eleva al 7,15 % si no es domicilia la nòmina i baixa al 6,38 % si sí que es domicilia. L’import arriba als 80.000 euros, hi ha comissió d’obertura de l’1,5 % i el termini de devolució són set anys. El portal HelpMyCash afig dues entitats més entre els préstecs més barats sobre aquest tema: KutxaBank, amb un TIN del 5 %, i Cetelem, amb un del 5,99 %. Cajamar, amb gran presència a la Comunitat Valenciana mitjançant el seu grup cooperatiu, arriba al 6,95 % TIN, amb el TAE entre el 7,77 % i el 8,30 %, segons la seua pàgina web. CaixaBank, per la seua banda, informa, en el seu portal, d’un préstec Auto Eco amb un TAE del 10,3 % i un TIN del 9,90 %. Hipoteques Els interessos que cobren entitats com BBVA i KutxaBank, i fins i tot el Santander, estan molt prop del cost d’un interés hipotecari a tipus variable, sobretot si tenim en compte que l’euríbor va tancar dimarts passat en el 4,1 % i que a aquest percentatge cal sumar el diferencial que apliquen totes les entitats financeres i que està en un mínim del 0,5 %, però que pot superar l’1,6 %. Els préstecs al consum, de mitjana, estan per damunt del que cobren els bancs per prestar per a la compra d’un cotxe elèctric. Segons les últimes dades del Banc d’Espanya, en el cas de les noves operacions, se situava, el juny passat, en el 7,86 %. Entre els menys onerosos n’hi ha un del BBVA al 5,5 % TIN només per a clients nous. KutxaBank en té un altre al 5,99 % TIN, i el Santander, un al 5,45 % TIN. A diferència de l’anterior, en aquests dos últims casos, el tipus més barat en préstecs personals està lleugerament per damunt del dels cotxes elèctrics.