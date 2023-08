El conseller d’Educació: “L’Acadèmia Valenciana de la Llengua no té la veritat absoluta”

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, que ostenta les competències en política lingüística, assegura que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua “no crec que tinga la veritat absoluta com no la té ningú”. Rovira ha respost així en ser interpel·lat pel tuit que va publicar ahir la Conselleria d’Agricultura, i que va ser esborrat hores després, que utilitzava una frase en valencià repleta de faltes d’ortografia i amb una normativa que el conseller va identificar com “les Normes del Puig, segons m’han dit, encara que jo no en soc un expert”.

Rovira ha sigut preguntat sobre l’ortografia no normativa, o inventada, utilitzada pels seus socis de govern, i, encara que inicialment ha intentat desmarcar-se’n, assegurant que “l’Acadèmia no depén de nosaltres. De nosaltres depén la formació” o “no és competència meua”, en ser interrogat per diversos periodistes sobre la seua postura com a conseller respecte de la llengua, ha defensat que “el nostre idioma es diu valencià i punt”. I ha assenyalat que li resulta curiós que “en les facultats es diga Filologia Catalana”. A preguntes sobre si considera “modificar-ho” (encara que escapa a les seues competències), Rovira ha assegurat: “No ho sé, ho estudiarem”. Al conseller fins i tot se li ha preguntat sobre les declaracions de l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en La Vanguardia, sobre l’AVL que va impulsar i que va ajudar a esmorteir la polèmica sobre el valencià, Rovira ha assenyalat “que la llengua ha de ser element que ens unisca i que no ens separe i dividisca. Una riquesa cultural que ens unisca a tots els valencians”. Tot contestat en un perfecte castellà. “Entenc i llig el valencià, però només m’atrevisc a parlar-lo amb un xicotet grup d’amics”, ha admés després de la roda de premsa que ha oferit sobre el retard en l’adjudicació de les places de professorat.