Estabilitzat l’incendi forestal de Cofrentes després de la retirada de tots els mitjans aeris

L’incendi forestal declarat aquest dimecres a la vesprada al barranc de Sácaras, al terme municipal de Cofrentes, es troba estabilitzat des de les 2.30 de la matinada, amb evolució favorable, una vegada retirats tots els mitjans aeris d’extinció de la zona.

Segons el 112 i el Consorci Provincial de Bombers, durant la nit hi han treballat cinc unitats de bombers forestals de la Generalitat i quatre autobombes. A més, a partir de les huit del matí d’aquest dijous, s’ha previst l’eixida d’un helicòpter i un avió amfibi del Govern.

Després de declarar-se el foc cap a les 18 hores d’aquest dimecres, una desena de mitjans aeris i diverses unitats de bombers van treballar en l’extinció.

Tres hores després es va decretar la retirada de tots els mitjans aeris, que van realitzar al voltant de 50 descàrregues sobre les flames. En el terreny es van mantindre els mitjans terrestres, encara que l’evolució de l’incendi ja era favorable.

(7.20 h) Actualización #IFCofrentes:



❌🔥Los @BombersValencia informan que el incendio está ESTABILIZADO desde las 2.30 h.



➡️Durante la noche han trabajado 5 unidades de @GVAbforestals y 4 autobombas.



➡️A las 8 está prevista la salida de un 🛩️ y un anfibio de @mitmagob. — Emergències 112CV (@GVA112) 24 de agosto de 2023

Durant la vesprada, fins al lloc es van mobilitzar bombers voluntaris d’Ayora i Cofrentes, dos coordinadors forestals, dos agents mediambientals, cinc unitats de bombers forestals i deu mitjans aeris.

Paral·lelament, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va sol·licitar la mobilització de dos avions amfibis del Ministeri de l’Interior, que s’han sumat a l’operatiu.

L’evolució de les flames va obligar a establir la situació 1 del Pla especial contra el risc d’incendis forestals (PEIF) de la Comunitat Valenciana. Aquest nivell d’alerta s’estableix quan una situació d’emergència provocada per un o diversos incendis pot afectar greument béns forestals o lleument la població i béns de naturalesa no forestal, per a l’extinció dels quals pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.