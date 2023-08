Vox s’inventa el valencià en les comunicacions oficials de la Generalitat

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, en mans de Vox, va publicar, aquest dimecres a la nit, un tuit en el qual emprava un valencià no normatiu, contravenint, d’aquesta manera, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que obliga les administracions a emprar la llengua conforme a les regles que estableix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens creat pel PP d’Eduardo Zaplana. El missatge ha sigut esborrat hores després.

La publicació, que comentava un acte d’agenda del conseller del departament, deia: “José Luis Aguirre (titular de la conselleria) analisa en el Grup Tragsa l’eixecució de proyectes en marcha". Excloent el nom propi d’Aguirre, la publicació conté fins a cinc faltes en poc més d’una desena de paraules.

L’AVL està reconeguda des de 2001 com l’autoritat acadèmica sobre el valencià, i, en 2005, una resolució defensava que “és un fet que a Espanya hi ha dues denominacions igualment legals per a designar aquesta llengua: la de ‘valencià’, establida en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de ‘català’, reconeguda en els estatuts d’autonomia de Catalunya i Balears”.

Després de retirar el tuit davant de l’allau de crítiques, la conselleria en mans de Vox va publicar un nou missatge en aquesta xarxa social en el qual igualment s’observen faltes d’ortografia.

En els missatges institucionals de les conselleries en mans del PP, la Generalitat sí que fa ús del valencià normatiu.