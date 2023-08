La destrucció d’un carril bici en un cèntric carrer d’Elx, més les crítiques furibundes del portaveu de Vox a València, Juan Manuel Badenas, a uns certs eixos pedalables de la capital valenciana, escenificada fa pocs mesos amb un trepant inclòs per a destrossar-los, ha posat sobre la taula el debat sobre els carrils-bici de la capital valenciana.

En aquest context, l’alcaldessa del PP, María José Catalá, ha “heretat” dos d’aquests eixos pedalables, el disseny dels quals va adjudicar l’equip de Giuseppe Grezzi a mitjan juny i poc abans de la presa de possessió de la líder popular. Mentre el nou regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, s’ha posat a treballar amb els tècnics en una auditoria de seguretat de les vies ciclistes de la ciutat, resulta que, a mitjà termini, el PP haurà de decidir també sobre altres dos eixos pedalables que va deixar encarrilats Compromís.

Es tracta de dos nous trams que permetran connectar el polígon industrial de Vara de Quart amb el centre. Un dels carrils discorrerà per l’avinguda de Tres Forques, amb un traçat d’1,6 quilòmetres i unirà el carrer Gremis amb Pérez Galdós. Es construirà un carril unidireccional en cada sentit de circulació de Tres Forques, excepte en el tram entre aquesta avinguda i el carrer Gremis, on serà bidireccional. L’altre itinerari ciclista anirà pel Camí Nou de Picanya i l’avinguda Arxiduc Carles, sobre 2 quilòmetres. Serà bidireccional i completarà el carril bici de l’avinguda del Cid amb el que ve de Picanya.

Totes dues infraestructures complementaran el carril bici que es va acabar abans de l’estiu i que discorre pel carrer Traginers, a Vara de Quart.

El 13 de juny es va adjudicar el projecte de totes dues obres i Catalá va accedir a la vara de comandament el 17. Una vegada realitzat l’encàrrec per CPS Infraestructuras y Movilidad, el nou regidor del PP Jesús Carbonell valorarà si totes dues actuacions són prioritàries, adequades o pertinents. Atés que el procediment administratiu estava en marxa, els populars es troben amb el fet que heretaran un projecte del Govern de Joan Ribó, que potser no els encaixa.

València, com Elx

Per la seua banda, l’exregidor de Mobilitat Giuseppe Grezzi va mostrar ahir la seua preocupació perquè a València es repetisca el que ha ocorregut a Elx. “Encara no s’ha produït cap desmantellament dels carrils realitzats durant els últims 8 anys, encara que el PP amenaça diàriament de fer-ho, així com d’abandonar els plans de millora per a avingudes com Pérez Galdós, Sant Vicent Màrtir o Gaspar Aguilar, renunciant a les desenes de milions assignades a aquest efecte per la Unió Europea”, van lamentar fonts de Compromís.

I més. Grezzi va titlar de “ridícul que, amb els carrils bici sobre voreres, tortuosos, insegurs i conflictius construïts durant els governs del PP, els més criticats pels veïns de València, al govern de la senyora Catalá li done per desmuntar els de bona qualitat, amples i en calçada construïts durant el Govern de Joan Ribó i que van fer de València la capital mediterrània de la bici”.