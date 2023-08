El col·lapse al canal de Panamà no encén les alarmes de l’economia valenciana

Malgrat l’alarma ja encesa en el comerç internacional, els problemes de trànsit de vaixells que s’estan vivint al canal de Panamà per l’escassetat d’aigua no amenaça l’economia valenciana. És el missatge que van llançar aquest dijous, preguntats per aquest diari, tant el Port de València com la cambra de comerç provincial, que assenyalen que, en l’actualitat, aquesta congestió no s’està notant en les connexions comercials en l’exterior de l’autonomia.

No en va, no són enclavaments com el valencià els més assenyalats davant d’aquesta circumstància. Per exemple, un dels països més afectats per l’embossament en el canal centreamericà és els Estats Units, atés que utilitza aquesta via per a arribar a Àsia des dels seus ports en l’est i a Sud-amèrica en el cas de la costa occidental.

Colp més local

Per això, segons explicaven des de l’autoritat portuària, està previst que el colp —que es pot traduir, avisen des de l’OCDE, en retards de mercaderies o encariment de matèries primeres, dificultats que des del Port no consideren que puguen arribar a ser “significatives” en l’àmbit valencià— es note principalment “en l’economia de Panamà i dels països locals”. No obstant això, van insistir que “n’estem pendents de l’evolució”.

Aquesta falta d’afecció és una visió que també comparteix el president de la Cambra, José Vicente Morata, que va remarcar que aquesta congestió no està tenint influència ací per dos motius. D’una banda, “perquè als vaixells amb peribles se’ls deixa passar, i, d’altra banda, perquè els trànsits són inferiors” en l’època estival. En aquest sentit, respecte a l’impacte que puga tindre per a l’economia de l’autonomia i la seua balança comercial, va assegurar que hi ha rutes “alternatives” al canal i que, a més, aquest no és “un trànsit que afecte de normal en gran manera” el port. “No hi ha una preocupació sobre que la situació actual puga derivar en una crisi com va passar a Suez”, va afegir.

Vaixells a l’espera del pas

Més enllà de l’impacte valencià, l’última informació donada a conéixer per les autoritats del canal, dimarts a la vesprada, assenyalava que eren aproximadament 130 els vaixells que esperaven per a creuar el pas —quaranta més que el que sol ser habitual—, la majoria dels quals són vaixells de càrrega en gros i de gas. Aquest problema es dona, a més, menys d’un mes després que, a causa de la sequera, les autoritats que gestionen la infraestructura decidiren rebaixar de 38 a 32 els vaixells que hi poden transitar cada dia i de 50 a 44 peus el calat (profunditat que assoleix en l’aigua la part submergida d’una embarcació), la qual cosa obliga al fet que els vaixells hagen de passar amb menys càrrega.