Marató de pilota i distincions a Alfara de la Baronia

L’activitat de la pilota està sempre present en les Festes Patronals d’Alfara de la Baronia. Aquest diumenge, dia 27, al carrer Major, es disputa el II Memorial Alfredo Herrera García (pare del monitor Raül Herrera), amb una programació successiva de partides durant tota la vesprada.

A partir de les 17 hores, s’enfrontaran dos equips mesclats de jugadors de les categories infantil i cadet. A les 17.30 hores, es produirà una pugna entre dues formacions juvenils. Després, a les 18 hores, partida entre aficionats de la comarca, en la qual participaran els jugadors més destacats dels pobles de la Baronia i adjacents.

Com a colofó, a les 18.30 hores, aproximadament, la partida estel·lar, en la qual participaran jugadors de la comarca, alguns dels quals ja s’han batut en les diferents categories del trinquet, des de juvenils a professionals. Seran Jesús Saiz, Alex, Javi i Raül contra David, Rafa, el Xato i Llopis, els dos últims d’Almenara i Faura, respectivament.

Reconeixement a dos veterans

Abans de començar una de les dues últimes partides, el club pilotari retrà un homenatge a dos jugadors veterans de la Baronia, com Paco Nadal, periodista superconegut, per la seua trajectòria en ràdio i TV, que des de sempre ha sigut un dels bastions importants dels equips de la Baronia d’aficionats, tant al carrer com en una pista que ells mateixos es van arbitrar a Estivella, aprofitant unes instal·lacions abandonades per una empresa de materials per a la construcció.

L’altre veterà, que també rebrà el reconeixement dels aficionats de la Baronia, serà Enrique Navarro, d’Algímia d’Alfara, que ha sigut un destacat jugador de galotxa, durant molts anys, fins que les facultats físiques li ho han permés.

Passió per la pilota

Els dos tenen més que merescut l’homenatge en aquesta localitat que viu amb passió la pilota i on enguany tampoc ha faltat l’habitual Trobada d’Escoles de Pilota. Enhorabona a tots dos.