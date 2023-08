Arriba el moment de passar a l’atac

Queda només una setmana abans que la finestra de fitxatges baixe el teló, però el València està molt prop d’aconseguir maniobrar amb una certa llibertat en el mercat. L’accelerada en l’operació eixida, amb l’adeu d’Eray Cömert i Marcos Andre com a pròxims passos per confirmar-se, permet el club llançar-se, per fi, per Rafa Mir, que fa ja diverses setmanes que està a l’espera.

El ja típic “eixides per a poder fitxar” de Peter Lim ha emmanillat l’entitat durant moltes setmanes, però la clau per a alliberar-se de les cadenes ja està en poder del València de València i l’objectiu ara és evident: Rafa Mir ha de tancar-se com més prompte millor. L’acord amb el Sevilla està molt a prop. El club sevillà, també ofegat per alguns problemes econòmics, no ha posat cap facilitat per a completar l’operació. La seua postura que el club blanc-i-negre assumisca la totalitat de la fitxa del futbolista i la seua amortització s’ha mantingut inamovible. El València, ara més folgat financerament, cada vegada està més prop de satisfer les exigències dels andalusos.

Rafa Mir no és l’únic front obert a Mestalla. El València maneja altres opcions, complementàries a la de l’atacant de Cartagena, per a continuar dotant de recursos la plantilla de Rubén Baraja. I és que el club de Mestalla té moltes opcions de nodrir-se del possible traspàs de Nemanja Maksimovic, exjugador del València, al Celta de Vigo. El serbi va ser traspassat al Getafe en 2018 a canvi de cinc milions i mig i el València es va reservar el 30 per cent d’una futura venda. En aquest escenari s’obrin dues opcions sempre que s’acabe efectuant la seua venda al Celta: bé que el València cobre en diners o bé en espècie, és a dir en béns que en aquest cas serien jugadors.

A Rubén Baraja li agrada molt Borja Mayoral, davanter que està començant la seua tercera temporada al Coliseum i a qui el Getafe no li tanca la porta. No obstant això, el seu salari és un obstacle considerable. A més, segons ha pogut saber SUPER, el Choco Lozano també és una opció damunt de la taula en aquests moments. L’hondureny és un perfil diferent, però també interessant per a un València sota mínims. A priori no és una possibilitat que seduïsca tant en les oficines de Mestalla, però també es té en compte. Ara bé, el València no és l’únic amb el Choco en ment. El Granada també hi està atent, i més encara després de l’adeu d’Omorodion. En definitiva, possibilitats n’hi ha diverses, i el que està el clar és que ara és el moment que el València passe a l’atac per a tancar més fitxatges.