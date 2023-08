Plataforma per la Llengua avisa la Generalitat que denunciarà “cada vulneració lingüística en què incórrega”

Plataforma per la Llengua adverteix la Generalitat que vetlarà perquè “corregisca la seua actitud” cap a la llengua valenciana i que, en cas de no fer-ho, presentarà una reclamació davant de la Direcció General de Política Lingüística “per cada vulneració lingüística en què incórrega”.

A més, demana col·laboració ciutadana perquè tot aquell que tinga coneixement de casos en els quals el Consell vulnere la normativa lingüística els ho faça arribar al seu servei de queixes.

Així reacciona l’“ONG del valencià” a la publicació que va compartir, aquest dimecres, el compte oficial en xarxes socials de la Conselleria d’Agricultura, que depén de Vox, en un valencià no normatiu. En aquesta publicació, que va ser esborrada hores després, es difonia que el conseller, José Luis Aguirre, “analisa en el Grup Tragsa l’eixecució de proyectes en marcha” (sic), un text que conté “fins a cinc faltes d’ortografia”.

Aquest dijous, el conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira va dir, quan va ser interrogat respecte a això, que no creu que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) “tinga la veritat absoluta, com no la té ningú”, sobre el valencià. Encara més, es va preguntar “per què no pot tindre el conseller del que siga la llibertat de poder triar les seues normes” en les seues comunicacions.

Davant d’aquesta situació, Plataforma per la Llengua denuncia que el compte oficial d’Agricultura “vulnera sistemàticament la llei i ignora la normativa de l’AVL”, entitat encarregada de vetlar per l’ús normal i oficial del valencià. “El Consell de PP i Vox busca fragmentar la llengua”, assevera en un comunicat.

Per això, avança que estudia mesures legals per a garantir els drets lingüístics dels valencians i que presentarà una reclamació formal a la Direcció General de Política Lingüística “per cadascuna de les vegades que hi haja incompliment de la normativa de l’AVL, en cas que el mateix Consell no corregisca aquesta actitud cap a la llengua”.

Política Lingüística s’encarrega fer complir les obligacions lingüístiques a la Comunitat Valenciana, segons estableix el Decret 136/2023. Entre altres funcions, ha de “dirigir, analitzar, coordinar i executar la política lingüística, d’acord amb la planificació lingüística de la Generalitat i amb la normativa legal vigent”. Addicionalment, ha de vetlar pels usos institucionals que estableix el Consell per a les dues llengües oficials i per a l’aplicació d’una política que avance cap a la normalització de la diversitat lingüística en tot el territori.

Reclamacions a cada conselleria i al Síndic

En paral·lel, la plataforma anuncia que presentarà una reclamació formal a “cada conselleria que no complisca la normativa vigent”, i acudirà al Síndic de Greuges en cas que siga necessari i si “el Consell no esmena l’error”. Recorda, sobre aquest tema, que aquest òrgan ja ha resolt favorablement davant de situacions en les quals no s’emprava correctament la normativa fixada per l’AVL.

L’article sisé de l’Estatut d’Autonomia especifica que la Generalitat garantirà l’ús normal i públic de les llengües oficials i, al mateix temps, assegurarà el coneixement d’aquestes al conjunt de la societat valenciana. El Consell atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià, a més d’establir els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament. Finalment, l’Estatut determina que l’AVL és la institució normativa del valencià. La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, inclòs el Govern autonòmic en tot el conjunt.