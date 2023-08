Rubiales: “No dimitiré. Això és un assassinat social. Lluitaré fins al final”

Luis Rubiales ha comparegut en l’assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol que va convocar amb caràcter d’urgència per a aquest divendres amb la intenció de recollir el suport del futbol espanyol. El president ha vist com els assembleistes li donaven l’esquena amb una absència nombrosa dels seus membres (només s’hi han personat 75 dels 140 assembleistes), la qual cosa ha permés que es constituïra l’assemblea, en superar els 70 vots necessaris.

Finalment s’ha canviat l’ordre del dia i l’assemblea s’ha limitat a un discurs d’introducció d’Andreu Camps, secretari general de la Federació, i, després, ha pres la paraula Luis Rubiales, després de la intervenció del qual, l’Assemblea s’ha donat per conclosa. Rubiales s’ha dirigit als presents amb una intervenció en la qual ha destacat el següent:

Perdó pel gest en la llotja

“Aquest és l’òrgan que em va triar i és davant del qual he de donar totes les explicacions. Vull donar les gràcies a tots els missatges de suport que he rebut, també a la gent que no és del futbol. Diria que hi ha més gent donant-me suport que en contra. Vull demanar perdó sense pal·liatius per un fet que va ocórrer a la llotja quan, en un moment d’eufòria, em vaig agafar una part del cos que ja heu vist. I ho explicaré mirant a Jorge Vilda. Hem passat molt i t’han volgut fer el que m’estan fent a mi ara. Hem passat molt i hem hagut de tragar molt, però, fixa’t, em vaig emocionar molt fins al punt de perdre el control. Només guanyar, la teua primera reacció va ser girar-te a la llotja i dedicar-m’ho. I, en aquell moment, et vaig fer aquell gest. Per descomptat, he de demanar disculpes a la reina, a la infanta i a la Casa Reial. Les meues més sinceres disculpes. L’emoció era gran i hem patit molt”.

Sobre el bes de Jenni Hermoso

“Segona qüestió, el pico, el bes. Més un pico que un bes. Qui veja el vídeo veurà que davant de milions de persones, davant de tota la gent que hi havia allà, entre elles les meues filles, el desig que podia tindre davant del bes és el mateix que podia tindre per fer-li un bes a una de les meues filles. No hi ha desig ni domini. Rendint homenatge al fals feminisme, que és un gran mal d’aquest país. Va ser un bes espontani, mutu, eufòric i consentit. Aquesta jugadora va fallar un penal, jo tinc una gran relació amb ella i amb tot l’equip. I vam tindre moments afectuosíssims en aquesta expedició, i, en el moment en què va aparéixer Jenni, ella em va alçar de terra, que quasi caiem, i en deixar-me en terra ens abraçàrem i em va acostar al seu cos. Ens abraçàrem i li vaig dir: ‘Oblida’t del penal’. Em va dir: ‘Eres un crac’. I li vaig dir: ‘Un piquito?’, i em va dir: ‘Val’. Després va arribar el silenci de la jugadora i aquell comunicat que no vaig entendre. Ací s’està executant un assassinat social, a mi. Ser campiona del món és el més gran que hi ha en el futbol, hem lluitat molt per això. Des de fa cinc anys, venen a derrocar-me amb tot, per terra, mar i aire. Desenes de querelles, peticions en tots els jutjats. Sempre és el mateix, ell i els seus titelles. Però els molesta que estiga ací. Vull dir, mirant a les meues filles, que hui han d’aprendre una lliçó de la igualtat. Cal diferenciar entre la veritat i la mentida. Vosaltres sí que sou feministes de veritat. La senyora Yolanda Díaz, la senyora Montero, la senyora Belarra, el senyor Echenique, s’han referit a això amb la paraula ‘vexar’, ‘sense consentiment’, ‘agredir’… Què pensarà una dona que ha sigut agredida sexualment? A aquestes persones que m’estan intentant assassinar públicament els dic que em defensaré en els jutjats. El futbol espanyol sap perfectament qui és qui. Són campiones les 23 dones, però també són campions homes com Jorge Vilda o els membres del staff. No ens acomplexem i utilitzem el ‘campions’ per a qualificar a tots. El sensacionalisme del fals feminisme, més Tebas i els de sempre han pressionat molt. La premsa, gran part, em continuarà matant, i no m’importa, perquè jo sé el que és la veritat. No és qüestió de supèrbia ni de prepotència, és humilitat. Estic disposat a ser vilipendiat per a defensar la veritat. El millor del futbol sou vosaltres, que m’heu permés ser president del futbol aquests cinc anys. Al nostre país fa falta que es continue millorant en salaris, sanitat, en habitatge, però hem de millorar molt en llibertats. Hi ha una situació de falta de llibertat total. Hi ha membres que han rebut pressions de mitjans i de partits polítics”.

“No dimitiré”

“Ha arribat el moment de dir una cosa. És per a patir aquesta cacera? És tan greu com perquè jo me n’haja d’anar i haja de dimitir? Doncs us ho dic, no dimitiré. No dimitiré”.