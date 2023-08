Yolanda Díaz, després de ser assenyalada per Rubiales: “És inacceptable, el Govern ha d’actuar”

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no només no ha dimitit del seu càrrec després del seu inacceptable bes a Jenni Hermoso, sinó que ha restat importància al que ha dit que va ser un “pico consentit”, posant gran part de la responsabilitat en la futbolista. A més, s’ha mostrat com una víctima del “fals feminisme” i ha assenyalat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la ministra d’Igualtat, Irene Montero; la responsable de Drets Socials, Ione Belarra, i l’exportaveu morat, Pablo Echenique, com a responsables d’aquests atacs. “Exerciré accions contra aquestes persones”, ha asseverat. La resposta de la líder de Sumar no ha tardat a reaccionar: “És inacceptable. El Govern ha d’actuar i prendre mesures urgents”.

“La senyora Yolanda Díaz, la senyora Montero, la senyora Belarra, el senyor Echenique s’han referit a aquesta acció amb la paraula ‘vexar’, ‘violència sexual’, ‘sense consentiment’, ‘agredir’… Per Déu, què pensaran les dones que de veritat han sigut agredides sexualment. A aquestes persones, que han dit això de mi, que m’han acusat, que estan tractant d’assassinar-me públicament, em defensaré com qualsevol espanyol, on u s’ha de defensar, en els jutjats. Exerciré accions contra aquestes persones”, ha sentenciat Rubiales.

En un primer missatge, Díaz ha assenyalat que l’encara president de l’RFEF “continua sense saber on està ni el que ha fet”. “No està a l’altura. Ha de dimitir ja i estalviar-nos aquesta vergonya”, ha continuat. No obstant això, el missatge de la vicepresidenta segona, publicat en X (l’antic Twitter), s’ha produït abans que Rubiales reiterara, a pulmons plens, que no pensava dimitir.

Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 25 de agosto de 2023

Després, la líder de Sumar ha sigut més contundent: “El que hem vist hui en l’Assemblea de la Federació és inacceptable. El Govern ha d’actuar i prendre mesures urgents: prou d’impunitat per a les accions masclistes. Rubiales no pot seguir en el càrrec”.

També s’han pronunciat la resta d’assenyalats per Rubiales. “El silenci no ha funcionat, i tampoc funcionarà desacreditar la víctima, les seues xarxes de suport i la demanda social feminista per la garantia del dret a la llibertat sexual”, ha publicat la ministra d’Igualtat en funcions, una de les primeres a denunciar l’actitud inapropiada de Rubiales durant la celebració del Mundial de Futbol. A més, ha assenyalat que actuarà la Fiscalia i el Consell Superior d’Esports per a “protegir la jugadora, per a dir no al masclisme i per a garantir el dret a la llibertat sexual”. “Ara més que mai, Jenni Hermoso, no estàs sola”, conclou.

Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola. — Irene Montero (@IreneMontero) 25 de agosto de 2023

Belarra, ministra de Drets Socials, ha assenyalat que “el consentiment no el decideix l’agressor, el decideix la dona”, en relació amb les paraules de Rubiales. A més, l’actual secretària general de Podem considera que “el discurs violent, mafiós del senyor Rubiales no funcionarà contra un país que ja ha canviat. Tothom sap ja la classe d’home que és”.