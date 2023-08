Alberic derroca més immobles per a ampliar una plaça del centre històric

L'Ajuntament d'Alberic va adquirir i va derrocar fa ara dos anys un primer habitatge que es trobava en ruïnes a la plaça Mestre Albuixech com un primer pas d'un projecte de reordenació urbana d'aquest racó del centre històric, i aquests dies procedeix a l'enderrocament d'altres dos immobles en la zona per a donar l'impuls definitiu al projecte d'ampliació d'aquesta plaça. “Aquesta actuació suposarà un abans i un després al barri antic d'Alberic”, ha proclamat l'alcalde, Toño Carratalá, que no dubta a assenyalar que l'ampliació d'aquesta plaça i la futura rehabilitació del Convent dels Àngels representen “un dels projectes més il·lusionants” al barri antic d'Alberic.

Carratalá ha estimat en vora un milió d'euros la inversió en aquesta actuació, si es té en compte tant la compra d'aquestes cases, l'enderrocament i la posterior urbanització, que convertirà l'accés al col·legi públic El Convent en un espai per als vianants, al mateix temps que habilitarà un espai de jocs infantils i un altre com a zona d'aparcament.