El camp tanca un any agrari marcat per les adversitats

El mes d'agost ve a significar el final de l'any agrari i l'inici, amb l'arribada de setembre, d'una nova temporada. Per al que acaba, els qualificatius que manegen les organitzacions agràries cordoveses no són gens positius, perquè el qualifiquen d'entre roín i pèssim.

La principal causa d'aquesta pèssima valoració és la sequera, la falta d'aigua, que ha ocasionat dificultats afegides a la ja complicada situació del camp cordovés. A més d'això, la guerra d'Ucraïna ha incrementat les dificultats pel fet d'elevar el cost dels mitjans de producció.

Així, entre les conseqüències més directes de la falta d'aigua, tant Asaja com COAG recorden que, a més de collites més curtes en no pocs cultius, s'ha donat el cas de nombroses explotacions en les quals el seu titular ha hagut de deixar de sembrar-ne alguns per no poder regar-los o per a poder dedicar l'aigua que li corresponia al manteniment de les arbredes (oliveres, tarongers o ametlers, principalment).

Especialment delicada s'ha tornat la situació en la ramaderia, en què la falta d'alimentació natural ha obligat a buscar aportacions externes, que, com s'ha dit, han patit grans pujades de preu. La falta d'aigua per als animals i les dificultats per a poder-los alimentar ha "tingut com a conseqüència que els propietaris de moltes explotacions hagen hagut de prendre la decisió de sacrificar bestiar", explica Carmen Quintero, secretària general de COAG Còrdova.

El cas més evident de l'escassetat de producció és el de l'oli, que arrossega ja dues collites baixes, la qual cosa està causant una pujada de preus desconeguda.

Un altre dels grans cultius de la província és el dels cítrics, en què també la sequera s'ha deixat notar, reduint sensiblement la producció final, així com el calibre del fruit. A més d'aquests, un altre dels cultius més perjudicats ha sigut el cereal, perquè gran part d'aquest no s'ha pogut cultivar per falta de qualitat, per no madurar de manera correcta, i s'ha hagut de destinar en gran manera a la fenificació per a alimentar el bestiar.

També l'all ha vist retallats els seus rendiments i la superfície sembrada, davant el temor confirmat del sector de la falta d'aigua per a reg i pels ja esmentats costos de producció. Com a excepció es pot esmentar la vinya, a la qual precisament la calor ha beneficiat pel que fa a la qualitat del fruit, encara que també es parla d'una producció inferior al desitjable.

Asaja i COAG coincideixen a assenyalar que al mes de setembre (i a la tardor en general) el que cal demanar-li és que siga generós en pluges.