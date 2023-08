Els creadors de l'AVL alerten del risc de reobrir la batalla del valencià: "Juguem amb foc"

Fernando Villalonga, exconseller d'Educació amb Eduardo Zaplana quan es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), es mostra contundent sobre la desautorització del Consell a l'Acadèmia, després que un conseller qüestionara la seua 'veritat' normativa i que la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, defensara que el que valen són les normes secessionistes del Puig que inspiren la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). "No hi ha debat. L'estàndard normatiu del valencià el marca l'AVL i punt. No hi ha cap discussió", assenyala amb una certa perplexitat davant la reobertura d'una batalla identitària que estava desactivada des del naixement de l'AVL, una fita "importantíssima" en la "pacificació d'un conflicte artificial" que reivindica com a obra de l'expresident popular.

Davant les primeres polèmiques declaracions del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, en assenyalar que l'AVL no posseeix la "veritat absoluta sobre el valencià", la que fora primera presidenta de l'Acadèmia entre 2001 i 2011, la castellonenca Ascensió Figueres, va afirmar a aquest periòdic que l'"autoritat normativa de l'AVL no és qüestionable perquè està reconeguda en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana". Després de les paraules de Rovira, van arribar les paraules de Massó vanant-se que gràcies a Vox s'ha reobert la batalla de la llengua perquè "el valencià no és català i l'autèntic valencià és el de les normes del Puig".

Figueres va recordar que quan es va crear l'AVL "es va fer precisament per a dictar una norma consensuada i estaven representades totes les sensibilitats lingüístiques. Trobar aquest consens va costar molts esforços i moltes renúncies per part de tots, i es va pacificar el conflicte". Per això l'expresidenta de l'Acadèmia, llicenciada en Filologia Hispànica i en Dret per la UV, va opinar que "reobrir-lo 22 anys després no és el més prudent".

L'AVL, que es va constituir gràcies a un pacte entre el PP i el PSPV-PSOE sota la presidència de l'expresident Eduardo Zaplana amb l'aval del llavors president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, vetla per l'ús del valencià i defensa la seua denominació i entitat, a més d'informar sobre l'adequació a la normativa lingüística de l'Acadèmia dels textos produïts per les institucions públiques o que requerisquen l'aprovació oficial, així com la producció oficial de la Comunitat Valenciana.

Rafael Alemany, filòleg de la Universitat d'Alacant que també va participar en la fundació de l'AVL, posa el focus en l'obligació legal de les administracions de fer un ús de "l'únic" valencià normatiu que existeix, "el de l'AVL". "Fer una altra cosa és situar-se fora de la llei", diu sobre les pràctiques del Consell.

"A qui no li agrade, que canvie l'Estatut"

"És l'única entitat amb capacitat normativa. És un òrgan estatutari, mentre que totes les altres són organitzacions privades. Et pot agradar més o menys, però objectivament és així. I a qui no li agrade, que canvie l'Estatut", assegura Villalonga.

L'exconseller qüestiona que el nou Consell deixe en l'aire l'autoritat de l'AVL, cosa que considera una "provocació" sense aparença d'anar més enllà. "La llei és la que mana en un Estat de dret. Això no consisteix a entrar i fer el que em done la gana. Les administracions estan obligades a seguir la normativa de l'AVL, que és qui té les competències i, a més, està blindada en la llei orgànica que regeix els valencians. Està tot arreglat, discutir-ho és fer el joc a qui vol desviar l'atenció d'altres assumptes", apunta.

El risc de tornar a les trinxeres

Però més enllà de la normativa o les intencions polítiques, Villalonga i Alemany alerten dels riscos socials que implica la tornada a les trinxeres de la llengua, un punt en el qual també va incidir l'AVL en el seu comunicat de divendres. "Era un problema resolt, no sé per què tornem a un tema que no aporta res. Només divideix, la creació de l'AVL va tancar una polèmica que arrosseguem des de fa 45 anys", lamenta Villalonga.

Per la seua banda, Alemany qualifica de "despropòsit majúscul" que el Consell de PP i Vox vulga "tornar a la caverna per pur tacticisme polític", i avisa que aquestes pràctiques són "jugar amb foc". "Els representants d'una i una altra posició vam fer un esforç per confluir i ho vam aconseguir amb dosis considerables de trellat i sentit comú. Socialment, s'ha anat aconseguint una pacificació notable sobre aquesta qüestió, no sense esforços majúsculs i sense véncer moltes dificultats i incomprensions", reflexiona.