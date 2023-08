Interior confia a resoldre "en breu" amb Mauritània el conflicte després del rescat de 168 migrants per la Guàrdia Civil

El Ministeri d'Interior espera resoldre "en breu" amb Mauritània el conflicte després del rescat de 168 migrants que van eixir en una piragua des del Senegal a Canàries i que estan a bord d'una patrullera de la Guàrdia Civil. Diversos d'ells han sigut atesos pels sanitaris d'episodis de calor, alguns fins i tot amb deshidratació greu.

Segons fonts d'Interior, la situació a bord és de "tranquil·litat malgrat la complexitat" del conflicte, que es va originar dijous passat, quan es va produir el rescat de la piragua en aigües mauritanes i es va establir que el port segur més pròxim era el de Nouadhibou.

Des de llavors, la patrullera Río Tajo fondeja davant de la ciutat a l'espera que les autoritats mauritanes accepten rebre els migrants, ja que la intenció del Ministeri és retornar-los i no traslladar-los a Canàries.

Fonts d'Interior han assegurat a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, que després de realitzar-se "totes les gestions pertinents", després de trobar-se" diferències" amb el país maurità respecte al procediment adequat, espera que el conflicte es resolga en "les pròximes hores". "La Guàrdia Civil ha posat tots els mitjans al seu abast per a atendre els immigrants", subratllen des del Ministeri.

La situació de tensió que viu la patrullera ha sigut descrita per l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) com "de risc" per a la seguretat dels seus tripulants.

Segons va explicar un portaveu d'AUGC a Efe, els migrants es troben en situació d'apilotament i en aquests dies s'han viscut diversos moments de tensió, l'últim arran de la voluntat d'un grup partidari de fer una vaga de fam en senyal de protesta i la preferència per part de la resta de no dur-la a terme.

"S'ha hagut de posar ordre a bord diverses vegades", va assegurar el portaveu de l'AUGC, que indica que de moment els agents a bord es van rellevant, realitzant descansos i tenen queviures suficients, "per la qual cosa ningú es quedarà sense menjar. Però és una situació complexa i la patrullera no hi està preparada".

Per a l'AUGC, el més preocupant és la capacitat per a poder garantir la seguretat i la higiene a bord, i va demanar a Interior solucions ràpides.