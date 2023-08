La Regidoria de Joventut obri les inscripcions de cursos d'idiomes gratuïts

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Família, Joventut i Infància, obrirà aquest divendres 1 de setembre el termini per a inscriure's en el programa Idiomes Joves, una iniciativa municipal que facilita, gratuïtament, l'aprenentatge d'anglés, francés, alemany i valencià, en diferents nivells. Aquests cursos de caràcter anual es duran a terme entre els mesos de setembre i juny, en horari de matí o vesprada, amb trimestres adaptats a les vacances escolars. El seu objectiu és fer costat a les persones joves que vulguen aprendre i perfeccionar aquests idiomes, així com millorar les seues opcions d'ocupabilitat o mobilitat, així com de superar els exàmens oficials.

Funcionament de les classes

En aquesta edició d'Idiomes Joves s'ofereix un total de 460 places per a rebre classes tant teòriques com orals. En la primera sessió de cada formació, el professorat realitzarà una prova de nivell, amb la possibilitat de fer canvis de grup en el cas que constate que el triat no és l'adequat, en benefici de l'alumnat i del grup. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció, que s'ha de fer a través de la pàgina web del Servei de Joventut i Infància, i es reservaran entre un 10-15 % per a persones usuàries dels serveis socials municipals.

Places i inscripcions

Una vegada assignades les places i abans del començament d'una activitat, si la persona inscrita no hi pot assistir, des de l'apartat "Les meues inscripcions" del seu perfil podrà donar-se'n de baixa. En cas d'inscriure-s'hi i no poder assistir-hi sense anul·lar la seua inscripció amb un termini d'almenys 48 hores, es reserva el dret d'imposició de les sancions que considere oportunes. En aquest apartat es podrà consultar l'acceptació en l'activitat o la posició en la qual es troba en la llista d'espera.