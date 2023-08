València reivindica el llegat de Nino Bravo 50 anys després de la seua mort

L'Ateneu Mercantil de València ha inaugurat aquest matí una exposició, que es podrà visitar fins al 29 d'octubre, per a homenatjar la figura de Nino Bravo 50 anys després de la seua mort i coincidint amb la declaració de l'Any Nino Bravo per part de la Generalitat Valenciana.

És la primera vegada que la ciutat organitza una exposició d'aquestes característiques. En aquesta, els visitants poden conéixer la faceta artística i més personal de l'artista valencià gràcies a objectes cedits per col·leccionistes i familiars del cantant, a més dels mateixos objectes que es troben al museu d'Aielo de Malferit, on va nàixer Nino Bravo.

En la inauguració han estat presents la seua filla Amparo Ferri i el comissari i biògraf de l'artista Dario Ledesma. Els dos han agraït la importància d'aquesta exposició, que coincideix amb el 50é aniversari de la seua mort, ja que manté viu el seu llegat.

Entre els objectes més destacats, es troba el micròfon amb el qual artista va actuar per última vegada en el programa Tarde para todos, en TVE, on va interpretar un dels seus temes més coneguts, Un beso y una flor, el micròfon que portava en tots els seus concerts, la tele que l'acompanyava en totes les seues gires o la vara de comandament que va rebre el 14 de març de 1973 en la seua última actuació a València.

Referència internacional

Gran part de l'exposició està repleta de fragments de diaris, tant nacionals com internacionals, que van narrar la seua mort i alguns dels esdeveniments socials que van envoltar la seua vida, com les seues noces o el naixement de les seues filles. "En entrar a l'exposició, trobem algunes de les notícies que van envoltar la seua mort per a generar impacte en els visitants", assenyala el comissari. A aquestes notícies se sumen algunes de les cartes que van enviar els seus seguidors per a presentar les seues condolences.

A més, els visitants podran trobar fotos familiars, contractes d'actuacions, vinils dels seus discos, imatges de quan va ser faller d'honor, trofeus, insígnies i, fins i tot, el passaport. Per primera vegada, es mostra un vídeo en color que la família ha trobat recentment.

Faceta empresari

Nino Bravo també va intentar ser empresari durant la seua carrera, fet que es mostra en una de les vitrines de l'exposició. En aquest sentit, va produir el disc del grup Humo, el qual l'artista no va poder arribar a escoltar, ja que va morir. No obstant això, com ha explicat el comissari, "la vídua va lluitar perquè isquera al mercat".

La filla de l'artista, Amparo Ferri, ha recalcat la importància d'aquesta exposició per a mantindre el seu llegat i ha agraït la implicació de les diferents institucions. "Ha tardat 50 anys, però val més tard que mai", ha conclòs.