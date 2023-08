L'alt comissionat de l'ONU, Volker Türk, demana que el cas Rubiales "marque un punt d'inflexió" en l'esport

L'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Volker Türk, va expressar hui la seua solidaritat amb la futbolista espanyola Jennifer Hermoso i la seua esperança en el fet que aquest cas "marque un punt d'inflexió" en el món de l'esport, en què les dones "continuen sent objecte d'assetjament sexual i abusos".

"Tots tenim la responsabilitat de denunciar-los, de lluitar-hi, i ens unim a Jenni Hermoso i a tots els que estan treballant per a posar fi al sexisme i als abusos en l'esport", va indicar Türk en un missatge en la xarxa social X.

El missatge en anglés, al qual ha tingut accés EFE poc abans de la seua publicació, finalitza amb l'etiqueta en castellà "#SeAcabo", àmpliament utilitzada aquests dies en les xarxes socials per a solidaritzar-se amb la jugadora de la selecció espanyola.

El missatge de Türk es publica dies després que també des de Nacions Unides la relatora sobre la violència contra les dones i les xiquetes, Reem Alsalem, assegurara que el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, "va abusar de la seua posició de poder per a assaltar sexualment una esportista".

En relació al bes en els llavis de Rubiales a Hermoso, l'expert de Nacions Unides va denunciar que el que més crida l'atenció "és el sorprenent sentit de dret dels homes a tocar i violar els cossos de les dones i els seus espais privats" i de fer-ho "de manera tan descarada i pública".

També va explicar que mentre molts centren la discussió en si Hermoso va consentir o no el gest, el que tots han de recordar és que en una situació com aquesta -que involucra el president d'una federació i una dona d'un equip nacional- "hi ha tal desequilibri de poder que pot passar que el consentiment manque de sentit".