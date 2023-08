Les vendes del comerç minorista acceleren el seu avanç al juliol fins al 7,7 % i sumen huit mesos d'alces

El comerç minorista va registrar al juliol un avanç de les seues vendes del 7,7 % en relació al mateix mes de 2022, taxa huit dècimes superior a la del mes anterior, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb la dada de juliol, les vendes del comerç minorista encadenen huit mesos consecutius de taxes interanuals positives.

Dins del sector, les vendes de productes d'alimentació van pujar un 2,8 % interanual, mentre que les vendes de la resta de productes es van incrementar un 17,8 % en comparació amb juliol de 2022, amb alces del 16,9 %, del 14,2 % i de l'1,9 % en les vendes d'equip personal, altres béns i equip de la llar, respectivament.

Per modes de distribució, el major avanç interanual de les vendes el van registrar les grans cadenes (+14 %), seguides de les petites cadenes (+12,3 %), les grans superfícies (+5,8 %) i les empreses unilocalitzades (+4,6 %).

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la facturació del comerç minorista va augmentar en el seté mes de l'any un 7,3 %, taxa huit dècimes superior a la de juny.

Les vendes creixen un 0,2 % el mes de juliol

En termes mensuals (juliol sobre juny), el comerç minorista va augmentar les seues vendes un 0,2 % en la sèrie desestacionalitzada, taxa una dècima inferior a la del mes de juny. Malgrat això, aquest indicador acumula cinc mesos consecutius d'alces interanuals.

Per productes, les vendes de l'alimentació van augmentar un 0,3 % al juliol en relació amb el mes anterior, mentre que les de la resta de productes van avançar un 1 %, amb repunts de l'1,5 % en les vendes d'equip de la llar i del 0,9 % en equip personal. Les vendes d'altres béns, per la seua banda, no van experimentar variació.

Per modes de distribució, tots van elevar les seues vendes mensuals en el seté mes de l'any a excepció de les empreses unilocalitzades, que les van retallar un 0,5 %. El major ascens se'l van anotar les grans cadenes (+1,7 %), seguit de les petites cadenes (+0,6 %) i de les grans superfícies (+0,1 %).

L'ocupació desaccelera el seu ritme de creixement fins a l'1,9 %

Quant a l'ocupació, el sector va registrar al juliol un increment interanual de l'ocupació de l'1,9 %, taxa tres dècimes inferior a la del mes anterior. Amb aquest repunt, l'ocupació en el comerç minorista acumula ja 27 mesos consecutius d'alces interanuals.

El major increment interanual de l'ocupació s'observa en les petites cadenes (+6,2 %), seguides de les grans cadenes (+3,1 %), les empreses unilocalitzades (+0,2 %) i les grans superfícies (+0,1 %).

En termes mensuals, l'ocupació en el sector va créixer un 1,1 %, destacant la pujada de l'ocupació en les estacions de servei (+2,3 %) i en les grans superfícies (+2 %) i les grans cadenes (+1,4 %).

Totes les comunitats eleven les seues vendes

Les vendes minoristes van pujar en taxa anual en totes les comunitats autònomes durant el mes de juliol.

Els majors ascensos es van registrar a Madrid (+12 %), Balears (+10,2 %) i Comunitat Valenciana (+8,9 %), mentre que les pujades més moderades es van donar a Extremadura (+2,5 %), Castella i Lleó (+2,8 %), Navarra (+3,5 %) i País Basc (+3,6 %).

Per la seua banda, l'ús del comerç minorista va augmentar en 13 comunitats en taxa anual, amb Catalunya (+4,9 %) i Balears (+3,7 %) liderant els ascensos.

En l'altre extrem, quatre comunitats van retallar la seua plantilla en el comerç minorista en relació a juliol de 2022: Astúries (-1,1 %), Navarra (-1 %), La Rioja (-0,9 %) i Múrcia (-0,3 %). També va baixar l'ocupació a la ciutat autònoma de Ceuta (-0,3 %).