Preparats els 120.000 quilos de tomaques per a la batalla internacional de la Tomatina

Els 120.000 quilos de tomaques que dimecres s'usaran com a "munició" festiva en la Tomatina de Buñol han començat a ser carregats en camions i estan llestos per a eixir des de la cooperativa Citrimed de la Llosa, a Castelló, cap al "camp de batalla" d'aquesta tradicional i internacional festa.

La cooperativa ha carregat aquest dimarts totes les tomaques -10.000 quilos menys que en la Tomatina de 2022- en sis camions, que estaran llestos per a partir cap a la localitat valenciana vora les 14.00 hores, segons ha dit el seu responsable, Javier Mechó.

Ha explicat que es tracta de tomaques de la varietat pera, que "enguany estan millor" i que han estat un mes en cambres "perquè es posen toves", i ha assenyalat que es tracta d'uns fruits que deixen un intens color roig als carrers "quan són rebregats".

En la cooperativa han estat un mes treballant intensament per a arribar al dia de hui i que les tomaques estiguen carregades en els camions perquè puguen viatjar fins a Buñol en les pròximes hores. "Hui estem afaenats", ha reconegut Mechó, que ha precisat que els camions "són més menuts enguany".

"Han d'esclafar-les per a poder llançar-les, però hi ha algunes que ja estan molt toves. Es guarden un mes abans en la cambra perquè es posen una mica més toves i no facen mal a la gent" durant el llançament en la festa, mentre que "totes les verdes es descarten", ha relatat.

Mechó ha destacat que fa 20 anys que "fem la Tomatina" i, encara que ha reconegut que el primer any els "va costar", amb el pas del temps i amb l'experiència adquirida "a poc a poc" han pres "més ritme", fins que ja se'ls "dona bé".

Ha incidit, a més, en el fet que intenten que tot el treball de càrrega estiga llest "sempre abans de les 14 hores" de la vespra de la festa, "perquè els camions se'n vagen i estiguen prompte a Buñol".