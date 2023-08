Segon incendi en any i mig en una finca de Sagunt

Una finca de Sagunt va patir el seu segon incendi en només any i mig diumenge passat al matí. El fet va obligar a intervindre-hi els Bombers del Consorci Provincial i va obligar a tallar el carrer.

El foc va sobrevindre vora les 12.20 hores, com van explicar a aquest diari uns veïns alarmats per l'ocorregut perquè temien que les flames pogueren tindre conseqüències greus, ja que en aquella ocasió van resultar ferits una dona i tres xiquets, com va informar en el seu moment Levante-EMV.

Encara que llavors els comptadors estaven manipulats i es va pensar que això va poder sobrecalfar la línia, les flames es van produir aquesta vegada en una bossa de fem del replanell del tercer pis, com van explicar des del Consoci a preguntes d'aquest diari.

Tot i la intensa olor a cremat i a l'alarma generada, afortunadament no va haver-hi ferits, segons les mateixes fonts.

Bombers del parc de Sagunt, amb un sergent, van poder extingir les flames.

Fins al lloc també es van desplaçar agents de la Policia Local, que van tallar el trànsit fins que va acabar la intervenció dels Bombers.