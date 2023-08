Torrent trenca rècords d'assistència amb "Cinema a la plaça"

Les places de Torrent es van acomiadar el passat cap de setmana d'un mes d'agost carregat de cinema de la mà del cicle "Cinema a la plaça", que, un any més, ha amenitzat les nits estiuenques al municipi, trencant, en aquesta nova edició, tots els rècords d'assistència.

Un total de 3.070 veïns i veïnes han gaudit gratuïtament de les sessions organitzades per la delegació de Cultura de l'Ajuntament, superant en més de 300 persones els registres de l'any 2022, a pesar que dissabte passat es van cancel·lar les dues projeccions previstes per a clausurar el cicle a causa de les circumstàncies meteorològiques.

Una variada selecció de pel·lícules

Tots els divendres i dissabtes d'agost, a partir de les 22.30 h, la plaça de la Llibertat, la plaça Pintor Miró, la plaça de l'Església i l'espai de l’Antic Mercat del Vedat han acollit una variada selecció de pel·lícules del panorama nacional i internacional, amb títols com ara Encanto, Lightyear, La familia Addams 2: la gran escapada, The Batman, Thor: Love and Thunder, Spiderman: No Way Home o Doctor Strange: en el multiverso de la locura.