La compra d'un habitatge nou a la C. Valenciana s'encareix 100 euros el metre quadrat en tres mesos

Comprar-se un habitatge nou a la Comunitat Valenciana continua complicant-se. La falta de sòl disponible està provocant que els projectes de construcció de pisos residencials s'estiguen desplomant a marxes forçades, una situació que en paral·lel està derivant en el fet que els preus per a poder accedir a aquestes noves edificacions s'estiga disparant a la mateixa velocitat endiablada. I la butxaca dels ciutadans ja ho nota amb força.

Perquè, segons reflecteixen les dades donades a conéixer dimarts pel Col·legi de Registradors de la Propietat d'Espanya, a la Comunitat Valenciana el metre quadrat d'obra nova va tancar el segon trimestre de l'any escalant ja fins als 1.930 euros, 99 més que el valor que es registrava en el final de març. Això significa que, en només tres mesos, adquirir un habitatge nou de 100 metres quadrats s'ha encarit en fins a 9.900 euros, un increment gens menyspreable en un moment marcat pel descens dels estalvis després del fort impacte inflacionari que s'ha experimentat en els últims mesos. Malgrat que aquestes pujades tenen un major ritme que a Espanya, el m² valencià encara continua sent més 'econòmic' que la mitjana nacional, que per a aquesta mena d'habitatge es troba per damunt dels 2.200 euros.

Això sí, el colp a l'alça en els preus valencians -+5,4 % en només un trimestre- resulta especialment significatiu si es compara amb l'evolució que està tenint l'habitatge usat. Fins al juny, el cost del metre quadrat d'aquesta modalitat en l'autonomia se situava en els 1.404 euros, només un 1,6 % més que el preu de març (1.381 euros). A més, a diferència de l'habitatge nou, l'encariment de l'habitatge usat s'eleva a menor ritme que a Espanya (2,7 %).

Una de cada deu operacions

Fruit d'aquest encariment de preus i de la major quantitat d'habitatge disponible comparativament s'entén també que la realitat de la compravenda s'estiga donant majoritàriament en el cas de les cases usades. En l'autonomia, únicament el 14,4 % del total d'operacions que es van efectuar en el segon trimestre de 2023 es van dur a terme amb pisos sense estrenar. O cosa que és el mateix, 3.618 sobre un volum de compravendes valencianes de 25.114 distribuïdes entre les 12.622 d'Alacant, les 9.829 de València i les 2.663 de Castelló.

Aquesta dada total suposa, això sí, una baixada important d'operacions. En concret, respecte al primer trimestre de l'any, la compravenda d'habitatges s'ha reduït en un 3,1 %. Així i tot, segons els registradors, el territori valencià compta amb la segona millor dada d'Espanya si es té en compte la seua població, ja que es donen 16,12 operacions per cada 1.000 habitants, un balanç només superat a Andalusia (20,46 %). No obstant això, si es miren les hipoteques, l'impacte ha sigut encara més important, ja que en un context en el qual la pujada de tipus ha derivat també en una pujada de l'euríbor -l'índex de referència- i amb això en els costos d'aquests préstecs, la caiguda entre el primer i el segon trimestre a la Comunitat Valenciana ha sigut de fins a un 11,4 %, quedant-se en les 10.984 hipoteques.

Alta demanda d'estrangers

Així mateix, resulta rellevant que quasi una de cada tres operacions (29,9 %) en l'autonomia les efectuen estrangers, una cosa habitual en el territori valencià, amb el Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Polònia, França i Suècia com a principals orígens dels compradors.