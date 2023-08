Compromís denuncia el perill de l'absència de vigilància dels abusos de les obres en via pública

El regidor de Compromís per València i exresponsable de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, adverteix del perill de l'alarmant falta de compliment de la normativa d'accessibilitat que s'està produint aquest estiu en algunes obres significatives de la ciutat, i que estan posant en greu situació de risc per a la seua integritat milers de vianants i ciclistes.

Un dels casos més significatius, assenyala, és el de l'obra de Guillem de Castro, a l'altura de la Beneficència. “Així m'ho han fet saber diverses persones de les milers que diàriament intenten passar per aquest tram i es troben amb una barrera sense senyalitzar i sense el preceptiu recorregut alternatiu en tota mena d'obres en la via pública, cosa que genera situacions d'autèntic perill per a vianants, ciclistes i conductors”, ha denunciat.

Sense passos alternatius

Un altre igualment destacat és el del carrer Mestre Sosa, on la construcció d'una finca ha suprimit una vorera de tres metres sense oferir cap alternativa per a continuar el recorregut. “L'obra llança els vianants a la calçada, una barbaritat en tota regla davant la passivitat o amb la complicitat de l'actual corporació municipal”, hi afig Grezzi.

“No hi ha cap excusa per a no fer les coses bé”, apunta el regidor, que posa com a exemple la gestió dels passos alternatius tant per a vianants com per a ciclistes en l'obra d'ampliació del Clínic, “que en el seu moment vam acordar amb la constructora per a no generar cap contratemps en una via de la importància de Blasco Ibáñez”. En canvi, adverteix el regidor, “aquest episodi és un símptoma més de l'abandó que està patint la ciutat aquest estiu de la mà del govern de Català, que pareix que està íntegrament de vacances”.

Preocupació per València

“Als problemes generats en l'EMT per la manca total de gestió a l'altura d'una empresa de transport públic capdavantera, s'hi afigen tot tipus de queixes per la brutícia o la manca de serveis policials en tots els barris. En definitiva, una manca de capacitat de gestió que aguditza encara més la sensació de l'absència de projecte de ciutat per a València per part del PP”, conclou Grezzi.