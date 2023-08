Els socialistes demanen a Catalá que aclarisca quants sobresous percep

El regidor del Grup Municipal Socialista Borja Sanjuán ha anunciat que la seua formació interpel·larà l'alcaldessa de València en el pròxim ple municipal perquè “aclarisca si ella també percep altres sous a més del municipal i quant ha cobrat com a professora de la universitat pública que va privatitzar”.

“Ara que sabem que Alberto Núñez Feijóo cobrava sobresous per ser president nacional del Partit Popular, i que hi ha dubtes fundats de si Carlos Mazón els cobra com a president de la Comunitat Valenciana, haurà d'aclarir la senyora Catalá si cobra sobresous com a presidenta de València o si ho ha fet com a secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana”, ha afirmat.

El salari com a professora

Sanjuán ha advertit que hi ha “molts dubtes amb la senyora Catalá perquè segueix sense aclarir quin era el seu sou o quin és el seu sou en la universitat que ella mateixa va privatitzar”. L'edil socialista ha recordat que María José Catalá “es nega a revelar el salari que percep com a professora de la universitat que va vendre a un grup de comunicació en el marc d'una operació que el portaveu de Vox, i llavors rector, Juan Manuel Badenas, va denunciar davant notari”. “Hui la persona que la va denunciar és el seu soci preferent i cobra com a regidor de govern sense competències”, ha postil·lat.

Per tant, Catalá “té un deure de transparència, ha d'aclarir si cobrava sobresous del PP i quant cobrava de la universitat que ella pràcticament va regalar a un grup de comunicació que a la setmana següent d'adquirir-la va veure com el valor de la universitat es duplicava”.