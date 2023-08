4.000 petards acomiaden la Festa dels Xiquets a Petrés

La Festa dels Xiquets de Petrés tanca les portes després d'una setmana repleta d'activitats per als més menuts, amb jocs tradicionals, parcs infantils diversos, cavalcada, ofrena, balls tradicionals i actes religiosos.

L'eucaristia en record a don Vicente Garzando, rector que va fundar la festa a la localitat, va tancar una festivitat que ha comptat aquest cap de setmana amb alguns dels seus actes més importants. Una celebració que no ha estat absenta de canvis, com l'acte de l'Anunci, que va haver de ser suspés diumenge, a causa del fort vent, però que finalment va poder realitzar-se d'una manera molt especial. "Es va aprofitar la vesprada de dimarts per a disparar més de 4.000 petards a la plaça. Per a simular l'anunci de la festa, en un altaveu es va posar una gravació de les campanes de Petrés. Els xiquets van gaudir amb els petards i van aprendre un costum a més de la seua història", explicava Natxo Corresa, investigador de la localitat.

Ofrena solidària

La jornada també va acollir una ofrena solidària en benefici de Càritas i una coetà infantil amb la qual s'han donat per concloses les festes de Petrés, així com la programació per a festejar el Xiquet de la Boleta.