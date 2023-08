Accident múltiple a l'A-3 en xocar 3 cotxes i un camió a Riba-roja

Un accident múltiple ha provocat una intensa retenció a l'A-3, en sentit cap a València i a l'altura de Riba-roja de Túria, segons fonts de la Direcció General de Trànsit (DGT) i Emergències 112 de la Generalitat Valenciana. Vora les 15.45 hores, la DGT donava per finalitzat l'embossament i la tornada a la normalitat en la carretera.

El sinistre, ocorregut vora les tres de la vesprada, ha obligat a mobilitzar tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers, així com diverses ambulàncies.

Segons fonts del 112, en l'accident de trànsit s'han vist involucrats tres cotxes i un camió. De moment es desconeix si hi ha ferits, encara que fonts del Consorci Provincial de Bombers han assenyalat que en el sinistre no hi ha hagut persones atrapades.