"Hem d'anar per la calçada per a travessar el carrer"

Fa quatre mesos que van començar les obres que obrien les voreres de Benicalap, concretament les dels carrers dels Plàtans, de les Acàcies, dels Rosers i del Picaio, cosa que dificulta el pas de vianants. Aquesta obra, duta a terme per una empresa pública que ha suprimit diverses voreres sense oferir una ruta alternativa, impedeix que centenars de persones que passen al dia per la zona puguen fer-ho de manera segura per la vorera. D'aquesta manera, els afectats temen per la seguretat dels vianants que diàriament transcorren per aquesta zona. "En l'encreuament del carrer de les Acàcies amb Picaio hem de passar per la calçada per a poder travessar el carrer", afirma un veí de Benicalap.

D'altra banda, aquesta obra avança molt lentament de manera que els forats de metre i mig de profunditat es mantenen amb el pas de les setmanes i no sembla tindre un final. Així, els veïns de Benicalap demanen explicacions a l'Ajuntament que acaben sense contestació o amb respostes incertes. "Ens van dir fa més d'un mes que acabaria en 15 dies", declara un resident en la zona. Davant d'aquesta situació, opten per preguntar als obrers, que contesten que encara queda més temps de l'esperat per a finalitzar l'obra.

Problemes derivats de l'obra

Això ha derivat en altres problemes com la comoditat per a accedir als habitatges, per trobar-se amb un pas provisional que passa per damunt dels forats d'obra. A més, la maquinària traslladada a la zona també suposa un problema que molts veïns pateixen i que s'ha vist agreujat per la llarga duració de les obres. "He de tancar les finestres perquè les excavadores estan movent terra i alçant pols", explica un dels afectats.

Es repeteix la problemàtica en altres barris

Aquesta problemàtica se suma a unes altres de similars que estan ocorrent en altres llocs de la ciutat de València. Un dels casos més significatius és el de l'obra a Guillem de Castro, a l'altura de la Beneficència. "Milers de persones intenten passar diàriament per aquest tram i s'hi troben una barrera sense senyalitzar i sense el preceptiu recorregut alternatiu en tota mena d'obres en la via pública, cosa que genera situacions d'autèntic perill per a vianants, ciclistes i conductors", denunciava el regidor de Compromís per València i exresponsable de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Un altre cas igualment destacat és el del carrer Mestre Sosa, on la construcció d'una finca ha suprimit una vorera de tres metres sense oferir cap alternativa per a continuar el recorregut. En aquest cas, es repeteix el problema de Benicalap, on s'obliga els vianants a envair la calçada per a travessar d'un carrer a un altre.