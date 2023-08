El museu més atractiu per als turistes

Només té 40 anys, però ja és un dels llocs més visitats a la ciutat de València. Situat al Centre Cultural La Beneficiència, al carrer Corona, s'ha convertit en un museu de parada obligatòria des del mes de maig passat. No és per a menys, ja que L’Etno va guanyar el premi Emya al millor museu europeu de l'any, un guardó concedit per European Museum Forum (EMF).

Aquest premi comença a veure els seus fruits. Només cal veure les xifres de visitants per a comprovar-ho. Només en els mesos de juny i juliol -una vegada concedit el guardó-, aquest museu ha rebut a un total de 37.905 persones. La major xifra es concentra al juliol, quan hi van acudir 25.795 visitants. Si es compara amb els números de l'any passat, les xifres són de rècord. Durant els mateixos mesos del 2022 hi van acudir 6.447 persones, és a dir, 2.446 al juny i 4.001 al juliol. Això suposa un increment del 488 %. «Només durant els mesos de juny i juliol les xifres ja quasi superaven les de tot el 2022. I al juliol -encara no hi ha xifres del mes d'agost- s'han triplicat les visites», reconeix el director del museu, Joan Seguí, a Levante-EMV.

La tendència, com es pot comprovar, va en augment, ja que el nombre de visitants entre juny i juliol ha crescut un 46 %, xifres que, en paraules del mateix director, «segurament aniran en augment». «Les dades són molt bones i ho hem estat notant», hi afig.

Visitants estrangers

Durant els mesos d'estiu, la ciutat de València s'ompli de turistes estrangers, que aprofiten les seues vacances per a visitar els llocs més emblemàtics. L’Etno ha sigut un. «No hi ha xifres exactes, però hem vist que molta gent no era d'ací», reconeix el director.

A més, molta gent jove ha decidit acostar-se al museu durant aquests mesos després de rebre el premi. «Aquesta és una gran notícia perquè els museus sempre estem intentant atraure el públic jove i és una gran alegria veure'ls per ací, perquè són el principal reclam», assenyala el director, que reconeix que «durant l'any, el públic era escolar i ara és molt variat».

Organitzar la circulació

El museu es va veure sobrepassat durant el mes de juny per la quantitat de visitants. No obstant això, des de la direcció van decidir prendre algunes mesures. Concretament, es va haver d'organitzar la circulació i la seguretat perquè, en paraules del director, era «un caos». A més, durant els caps de setmana, es van establir grups de visita per a evitar la massificació. «Vam haver de posar personal de sala en la porta perquè comptabilitzara el nombre de persones. Era una passada la quantitat de públic», recorda.

No obstant això, la situació ha canviat durant el mes de juliol, ja que «venien de manera més escalonada durant tota la setmana i no sols ho feien en cap de setmana». «Creiem que la tendència seguirà i estem molt contents», conclou.

Només cinc museus espanyols

Aquesta ha sigut la cinquena vegada que un museu espanyol aconsegueix el màxim guardó europeu des que es va començar a atorgar en 1977. Abans el van aconseguir el Medina Azahara de Còrdova (2012), el Cosmocaixa (2006), l'Arqueològic Provincial d'Alacant (2004) i el Guggenheim de Bilbao (2000).

L’Etno es va crear en 1982 a la ciutat per a recollir, estudiar i difondre tot allò relacionat amb la cultura popular i tradicional valenciana. El museu va rebre aquest guardó per, en paraules de l'organització, operar amb una sòlida base ètica i un compromís apassionat per aconseguir un canvi positiu a la regió, per mantindre un diàleg obert i inclusiu i per oferir un accés universal als visitants.

Per això, de L’Etno, segons explicaven en un comunicat, s'enalteix que és un museu que proposa reflexions universals a partir dels trets culturals propis de la societat valenciana. I per ser un centre que investiga, documenta i exposa el patrimoni que custodia des d'una vocació de museu social. Mostra d'això és l'exposició «Les fosses del franquisme. Arqueologia, antropologia i memòria», que es podrà visitar fins al pròxim 28 d'abril de 2024, o «Abans del jardí», que tanca hui les seues portes.