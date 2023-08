El Palau de la Música continua amb filtracions i goteres, 4 anys després del tancament

El Palau de la Música continua amb filtracions i goteres 4 anys després del seu tancament. Amb les pluges del passat cap de setmana va tornar a inundar-se l'entrada del personal de l'edifici i els lavabos estan en males condicions. A un mes de la reobertura del Palau de la Música i després de quatre anys tancat per obres, la situació continua presentant greus deficiències. Goteres i filtracions, banys deficients, sòls i sostres deteriorats. Són actuacions que han estat reclamant-se des de fa anys, però que no s'han atés en aquesta rehabilitació de l'edifici en què s'han gastat quasi 12 milions d'euros.

"Hi ha filtracions procedents dels jardins situats en la zona immediatament superior a la zona d'administració, arxiu, camerinos 11, 12 ,13 i 14 i la consergeria", han advertit fonts de l'equip de manteniment del Palau de la Música. Just la zona més deteriorada és on treballa l'orquestra i el personal del Palau de la Música, subratllen les mateixes fonts.

A més, les mateixes fonts adverteixen que també "hi ha filtracions al despatx de Relacions Públiques, a la sala José Serrano i a la planta baixa (en la zona de la botiga i informació) procedents de la condensació de canonades dels climatitzadors, així com de les que recullen l'aigua de les pluges".

Hi ha greus deficiències en diferents estances

Igualment, les cabines d'assaig dels músics "no presenten el grau de conservació adequat, i cal adequar-les a la normativa acústica vigent". Nombroses zones de l'edifici conserven "encara el sostre original, sent recomanable la substitució per sostre tècnic. El paviment de la terrassa de la cafeteria presenta desnivells i forats".

La reforma i consegüent reobertura de l'emblemàtic edifici del Palau de la Música de València "ha experimentat un revés inesperat després de la finalització de les obres de reparació i adequació, a causa de problemes que es deriven d'una falta de gestió per part de l'anterior corporació municipal", subratllen els responsables de l'immoble.

Des de fa anys, es venen observant una sèrie de problemes per les filtracions d'aigua en l'edifici que no estaven incloses en l'abast de les obres realitzades. Al març de l'any passat "es van produir filtracions importants en la cuina de la cafeteria i posteriorment es va produir una greu inundació en l'entrada del personal de l'edifici". És més, recentment, dissabte passat, es va produir una nova filtració en la mateixa zona. El vídeo annex a aquesta informació va ser gravat aquell dia, el 26 d'agost. Tots aquests problemes podrien retardar la reobertura d'aquest important contenidor cultural.