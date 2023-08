El PSPV elevarà una queixa al Síndic de Greuges per l'exclusió del valencià per part del Consell

El PSPV ha decidit passar a l'acció i està preparant una queixa formal que elevarà al Síndic de Greuges per l'ús que l'actual Consell de PP i Vox està fent del valencià. Els socialistes entenen que les comunicacions emeses la setmana passada des de les conselleries gestionades per Vox, seguint les normes del Puig i no les de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), així com les recents en les quals directament ometen la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana per a expressar-se només en castellà, incompleixen tant l'Estatut d'Autonomia com el decret que regula la Llei d'usos del valencià. Per això, sol·licitaran al defensor del poble que hi intervinga i inste l'executiu de Carlos Mazón a respectar la normativa.

El síndic adjunt dels socialistes a les Corts, José Chulvi, sosté que es tracta d'una "insubmissió" cap a la legalitat vigent i, sobretot, un "menyspreu al valencià" del qual el president Mazón és el "màxim responsable". En la línia del que ha denunciat des de l'esclat de la polèmica el PSPV, Chulvi recorda al cap del Consell que "la millor manera de defensar el valencià és parlant-lo". La Llei d'ús del valencià, en un decret aprovat pel Botànic que regula la utilització de la llengua per part de les administracions públiques, recull en el seu article 18 que "els fullets, cartells i avisos de caràcter informatiu o divulgatiu, en qualsevol suport i, en general, totes les publicacions de l'Administració de la Generalitat, es redactaran o emetran, almenys, en valencià". Chulvi assenyala un altre article concret del decret que disposa que "les autoritats i càrrecs directius" de la Generalitat "procuraran utilitzar el valencià en les seues intervencions públiques", i lamenta l'excepcional que és sentir membres de l'actual executiu autonòmic emprar el valencià. Els socialistes, que preveuen elevar la queixa en els pròxims dies, confien que el Síndic de Greuges emeta "recomanacions" al Consell basant-se en els dos incompliments que detecten.