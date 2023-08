Puig dona suport a la proposta del PNB de més autogovern si s'amplia a la C. Valenciana

Inici del curs per al grup socialista a les Corts amb la sensació que l'anterior mai va acabar i amb molts fronts oberts. L'últim ha arribat des d'Euskadi, on el lehendakari Íñigo Urkullu ha demanat una "relectura de la Constitució que permeta aprofundir en l'autogovern de catalans, bascos i gallecs".

En resposta a la proposta d'Urkullu, l'expresident i secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha compartit el fons, però ha defensat que es faça amb una mirada "més àmplia". "Em sembla bé que el País Basc tinga aquesta ambició, però els valencians també tenim les nostres", ha remarcat.

Puig ha considerat que és la via més oportuna per a "millorar i aclarir les relacions entre les comunitats autònomes i el Govern", després de 40 anys d'autogovern. Però també ha insistit que "el debat territorial no es pot circumscriure a Euskadi o Catalunya, mantenint al marge les altres nacionalitats".

Assassinat masclista

Després de reunir-se amb els diputats socialistes, Puig ha condemnat l'assassinat a les mans del seu exmarit d'una dona ahir a Alzira. L'expresident ha afirmat que la violència de gènere és el principal problema que té la societat espanyola i valenciana, "determinada per una cultura masclista que és necessari erradicar per a acabar amb aquest problema".

El dirigent socialista, a més, ha advocat per una renovació del pacte contra la violència de gènere "adoptant i actualitzant totes les qüestions que no estan funcionant".

Polèmica amb l'AVL

L'expresident també s'ha pronunciat sobre la polèmica sobre l'ús del valencià en el Consell. Puig ha recordat que durant l'etapa de Zaplana i amb els socialistes en l'oposició es va signar el pacte per la llengua que va implicar "traure-la del debat polític, i aquest és l'únic escenari que preveiem". "La institucionalització de la llengua va ser acceptada per a superar els conflictes", ha remarcat.

Al fil de la reunió que mantindrà el president Carlos Mazón amb la presidenta de l'AVL l'11 de setembre, Puig ha assegurat que ningú s'imagina el president d'Espanya demanant "major sensibilitat i gestos" a la RAE.

A més, ha confessat que li preocupa que aquesta "mirada al passat" amague "una absència de projecte per a la C. Valenciana que acabe posant en qüestió tot el que en 40 anys d'autonomia hem aconseguit superar".

Diputació Permanent

Demà es reunirà la Diputació Permanent per a aprovar tres decrets del Consell amb els quals les Corts donarà el vistiplau als descomptes en el transport i a la baixada de taxes. Puig ha anunciat que per tractar-se de mesures que suposen "línies de continuïtat del govern anterior", les secundaran. També ha informat que el grup socialista demanarà que en les taxes s'incloga el cànon de sanejament i la condonació a les llars més vulnerables.

El PSPV havia sol·licitat la compareixença del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, pels problemes en l'adjudicació de places als docents, però la proposta va ser rebutjada per PP i Vox.

Davant de les acusacions del Consell, que culpa de l'ocorregut al Botànic, Puig ha reivindicat el llegat: "Hem fet el millor traspàs possible i l'exsecretari Miquel Soler ha estat a la seua disposició en tot moment i no l'han cridat". I ha atribuït a la "incompetència, insolvència i irresponsabilitat" de l'actual Consell el problema que ha posat en escac milers de professors.