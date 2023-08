El València vol fitxar Paco Alcácer

El València té a Paco Alcácer com a candidat per a reforçar la davantera en el tram final del mercat de fitxatges. El retorn del davanter de Torrent, actualment en el Sharjah FC, és una possibilitat a Mestalla després de caure l'opció de Rafa Mir. Els dos clubs ja estan en contacte negociant la seua eixida i el jugador ho veu amb bons ulls.

Segons fonts de la negociació consultades per SUPER, del mateix grup editorial que Levante-EMV, les converses van en bona sintonia, però encara cal esperar a resoldre alguns aspectes i trobar la fórmula del fitxatge, que continua sent una operació complicada. Baraja necessita urgentment un 9 i el valencià és una opció real als seus 30 anys, després d'una temporada al país asiàtic després de la seua eixida del Vila-real.

Alcácer podria tornar set anys després del seu traspàs al Barcelona. Un altre exculer, Braithwaite, vol eixir de l'Espanyol i també està sobre la taula en aquest final de mercat en el qual Corona ha de reparar a contrarellotge el problema que té en la davantera. No obstant això, qualsevol de les dues opcions depén de donar eixida abans a Samu Castillejo, que segueix sense entrar en els plans i, tal com va reconéixer el director esportiu, no s'han donat avanços significatius en els últims dies.

Aquesta temporada ja ha jugat tres partits oficials en els quals ha marcat un gol i concedit una assistència. El curs passat va tindre un paper molt destacat amb deu passades de gol, superant fins i tot la seua xifra de nou dianes en 34 encontres disputats. El seu assoliment més destacat va ser la conquesta de la Supercopa dels Emirats Àrabs Units.