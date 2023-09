Ana Domínguez deixa la Sotssecretaria General i d'Igualtat del PSPV

La sotssecretària general i d'Igualtat del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, ha comunicat al secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, la renúncia al seu càrrec actual en el partit.

Es tracta, assenyala el PSPV en un comunicat, d'una "decisió personal, reflexionada i derivada de les seues noves circumstàncies actuals" que li impedeixen exercir amb plenitud la responsabilitat d'aquest càrrec, que exerceix des del 14é Congrés Nacional del PSPV-PSOE celebrat l'any 2021.

"Un dels majors orgulls"

Domínguez ha expressat que ser sotssecretària general i d'Igualtat del PSPV-PSOE ha sigut "un dels majors orgulls que he tingut i tindré en la meua vida", i ha agraït al secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, "la seua generositat, confiança, treball i honradesa".

Així mateix, també ha volgut donar les gràcies als companys i les companyes de la comissió executiva, a les responsables d'Igualtat del partit i a la militància de Joves Socialistes, el "present i futur de la nostra organització".

Socialista de convicció

Domínguez ha subratllat que ser socialista és "de convicció i cor" i que, per això, "ens continuarem trobant a les cases del poble i en la lluita per un món millor".

Per la seua banda, el secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, ha agraït a Domínguez la seua entrega i compromís amb la igualtat i el feminisme, així com el seu treball i lleialtat durant tots aquests anys, tant en el Consell com en el PSPV-PSOE, on ha defensat "els valors de la nostra organització en defensa del model de societat progressista pel qual treballem i lluitem cada dia".