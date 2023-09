Aparcada la reforma per a fer de Gaspar Aguilar-Sant Vicent un eix de sentit únic

La remodelació del trànsit als carrers Gaspar Aguilar i Sant Vicent, una de les reformes més importants en matèria de mobilitat prevista en la passada legislatura, queda, de moment, aparcada en el calaix. A l'espera de prendre una decisió sobre Pérez Galdós i, posteriorment, estudiar la incidència d'aquesta sobre les següents reformes.

La premissa, des de la Regidoria de Mobilitat que presideix Luis Carbonell, és «acollir-se a les qüestions tècniques. Que si es pren una decisió, no siga per una decisió arbitrària, sinó per un dictamen tècnic i per una anàlisi amb les eines de què disposem».

El projecte és aparentment senzill: Gaspar Aguilar i Sant Vicent són dos carrers, si no germans, quasi. Ambdós són de doble sentit en bona part dels seus trams. El projecte que va impulsar l'anterior edil, Giuseppe Grezzi, preveia fer un d'aquests «d'entrada» (Sant Vicent) i l'altre «d'eixida», Gaspar Aguilar. Donar-los una rentada de cara, reforçar els carrils de servei públic i traçar carrils bici, dels quals ara manca. De fet, aquesta zona sud té una connectivitat ciclista deficient amb el centre. Es vol acabar amb els dos dobles sentits i dignificar els dos carrers, especialment Gaspar Aguilar, una avinguda que «només serveix per a ser creuada».

Separades per un quilòmetre

Però, per contra, el debat contrari és quin resultat pot generar. Tant l'un com l'altre són carrers que no estan saturats. Que, amb els seus indubtables defectes, suporten un trànsit digerible. I els dos carrers, sent germans, no són pròxims: estan separats per un quilòmetre. Segons el projecte, tot aquell que, per exemple, visca a la Torre o a Sant Marcel·lí hauria de fer una volta per a entrar o per a eixir en direcció al centre.

El pla va ser adjudicat i està en procés de redacció. S'ha definit el sentit de les vies i el nombre de carrils. Fonts municipals asseguraven que el problema que hi ha ara «és què es fa amb el projecte. I seguirem el mecanisme: eines tecnològiques per a analitzar-ne les conseqüències, vinculant-lo amb els altres projectes, la seua interactuació».

L'edil sosté que Pérez Galdós «ja és un problema. Si li afiges Gaspar Aguilar... el peremptori, ara mateix, és el primer. I després incorporarem com una variant més al programa informàtic aquest projecte. Per a veure les seues conseqüències. Aquest govern té l'avantatge que ens basarem en criteris tècnics exclusivament. No es deixarà de fer el que siga viable, però el que no estiga sostingut per un criteri tècnic, no es farà. Un projecte sense anàlisi tècnica, no serveix. Per moltes figuracions o maquetes que es facen. El que no podem és córrer el risc de col·lapsar la ciutat», matisa.

L'antiga carretera nacional

Es tracta de dos carrers carregats d'història. Sobretot, el primer, Sant Vicent, el més llarg i més antic de la ciutat, era la carretera d'entrada a la capital. La Pista de Silla va acabar amb aquesta funció, traient-ne el trànsit, i també evitant travessar tots els pobles del sud. En l'actualitat, la totalitat del traçat en litigi (fins que s'uneix a Giorgeta) és en doble sentit.

L'antic camí del Cementeri

Gaspar Aguilar és el procés evolutiu del camí del Cementeri. Una autèntica via de llàgrimes travessada al llarg de les dècades, a la qual posteriorment es va unir l'actual Hospital Peset i que va anar creant al seu voltant els barris residencials. Segons va créixer el parc automobilístic, també va tindre la seua saturació a causa del pas a nivell que el partia pel mig. Amb el soterrament es va produir una reordenació, quan es va recuperar la traça del ferrocarril com a carrer. En l'actualitat, Gaspar Aguilar té doble sentit des d'aquest antic pas a nivell, on conflueix amb Fontanars, Campos Crespo, Jaime Beltrán i Veneçuela.

Els dos carrers estan sotmesos en aquests moments a importants actuacions urbanístiques. Sant Vicent, la urbanització de les antigues casernes militars i el carrer Jesús alçat per a fer-hi un carril bici fins a la plaça del mateix nom.