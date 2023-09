La capital habilita un refugi per als sensesostre per la previsió de tempestes

La regidora de l'Àrea de Benestar Social, Marta Torrado, ha informat que el Centre d'Atenció d'Emergències Socials (CAES) de l'Ajuntament de València, situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife i gestionat per Creu Roja, “obri des de divendres per a acollir les persones sense llar, davant la preemergència per fortes pluges a València i les complicacions que puguen generar”.

Aquesta mesura es pren per la imminent DANA (depressió aïllada en nivells alts) que s'espera per a aquest cap de setmana i que afectarà la Comunitat Valenciana dissabte a la vesprada i, sobretot, diumenge de matinada i al matí, segons dades facilitades per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana. Avisos grocs En aquest sentit, l'Aemet indica avisos grocs actius per a dissabte en el litoral i interior de Castelló i València, on les precipitacions poden ser fortes o molt fortes i arribar a 30 litres per metre quadrat en una hora i pot haver-hi tempestes, acompanyades de pedra i forts vents. Aquest centre municipal proporciona recer, beguda i aliments. D'aquesta manera, les persones sense llar disposen d'un lloc adequat davant les intenses precipitacions que s'esperen. Així mateix, l'Ajuntament de València facilita des de les seues xarxes socials informació actualitzada sobre l'evolució de les previsions climatològiques.