Controlat l'incendi forestal al Saler i a l'espera de la Vuelta

Un incendi forestal al Parc Natural del Saler ha obligat a mobilitzar un bon nombre de dotacions de bombers que, des de poc després de les dues de la vesprada, han tractat de controlar les flames per a evitar que el foc es propagara i s'estenguera pel paratge.

Vora les tres i mitja de la vesprada, el foc al Saler s'ha considerat controlat.

On estava el foc al Saler

Fonts d'Emergències 112 de la Comunitat Valenciana han indicat que el sinistre, localitzat a la platja de la Garrofera, ha portat a mobilitzar "set dotacions del Consorci Municipal de Bombers de València".

El Centro de Coordinación de Emergencias recibe aviso de un incendio forestal en la playa de la Garrofera, #IFValencia.



Medios movilizados:

➡️ 7 dotaciones del Consorcio Municipal de Bomberos Valencia



El CCE establece SITUACION 1 del PEIF. — Emergències 112CV (@GVA112) 1 de septiembre de 2023

Testimonis presencials de l'incendi forestal de hui al Saler han assegurat que les flames afectaven una de les zones situades al costat de la rotonda d'accés, molt prop de la carretera. Així mateix, assenyalaven que la via roman tallada al trànsit rodat per a facilitar les tasques d'extinció dels bombers.

Casualment, la Vuelta Ciclista a España 2023 passa hui per aquesta carretera i els pitjors auguris feien témer que el sinistre impedira el normal desenvolupament de la prova. Finalment no ha sigut així, ja que els bombers han aconseguit controlar el foc abans que l'escamot ciclista arribara a la carretera del Saler en el seu trajecte cap a Oliva.

Incidències pel foc

L'Empresa Municipal de Transports de València (EMT) ha arribat a suprimir temporalment les línies de Pinedo i el Saler, les línies 24 i 25, precisament a causa de l'incendi forestal de hui al Saler.

Poc després de saber del foc, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha establit la situació 1 del Pla especial contra incendis forestals per possible afecció de béns no forestals.

Les autoritats han demanat a la població que intentara evitar en la mesura que siga possible la carretera del Saler pel fet que aquesta es trobava tallada i que emprara vies alternatives per a arribar a la seua destinació.