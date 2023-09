Les vendes de cotxes pugen quasi un 7 % a l'agost a la Comunitat Valenciana i mantenen a l'alça 2023

Agost no sol ser un mes específicament destacat per a la compra de vehicles. En plena temporada estival, tant particulars com empreses deixen en un segon pla aquestes adquisicions, cosa que es nota en el volum total de matriculacions. No obstant això, més enllà de costums, la realitat és que aquest agost ha sigut positiu per a la Comunitat Valenciana, tant que l'autonomia ha anotat una millora de les seues vendes de pràcticament un 7 % (6,96 %) fins a les 4.781 unitats adquirides. Són 300 més que en el mateix mes de l'any passat, segons les dades conjuntes oferides per les patronals dels fabricants de vehicles (Anfac), les dels concessionaris (Faconauto) i les dels venedors i les reparacions (Ganvam).

Amb aquest balanç, l'autonomia valenciana manté un bon any pel que fa a vendes. En concret, s'han matriculat ja un total de 56.042 vehicles en els huit primers mesos de l'any, quasi 9.000 més que en el mateix període de 2022 (+18,84 %). Així i tot, l'evolució valenciana encara resulta dos punts positius inferior a la que es detecta en la resta d'Espanya, on la mitjana de pujada es troba en el 20,55 %. Avís per al tancament d'any Sobre aquest tema, el director de comunicació i màrqueting d'Anfac, Félix García, ha remarcat que tot i augmentar a doble dígit les vendes, els "creixements han sigut menors". "Això ens porta a pensar que la inflació, els elevats tipus d'interés i la incertesa per no tindre Govern poden alentir les compres en l'últim trimestre de l'any i posar en perill aconseguir la previsió de 950.000 que tenim per a tot l'exercici. Amb un mercat per davall del milió d'unitats és difícil renovar el parc mòbil que supera els 14 anys d'antiguitat”, hi afig. Per la seua banda, el seu homòleg en Faconauto, Raúl Morales, emfatitza "el bon comportament dels vehicles elèctrics que incrementen un 150 % les seues matriculacions". Així i tot, amb una puntualització que és "que el 50 % d'aquestes matriculacions correspon a empreses". "L'assignatura pendent al nostre país és que els particulars compren més vehicles elèctrics, i per això ens pareix essencial que hi haja una continuïtat en el Pla MOVES", emfatitza.