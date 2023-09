L'onada de calor ajorna a l'11 de setembre la reobertura del Centre Esportiu del Grau de Gandia

El Centre Esportiu del Grau de Gandia no reobrirà les seues portes dilluns que ve 4 de setembre, com estava previst després de romandre tancat des del passat 14 d'agost per vacances del personal i, aprofitant aquest motiu, per a realitzar actuacions de millora de les instal·lacions. La data final d'obertura serà el dilluns següent, 11 de setembre, segons acaba de comunicar el Departament Municipal d'Esports.

El regidor delegat d'Esports, Jesús Naveiro, ha explicat quins han sigut els contratemps que han provocat aquest retard. “L'obertura ha passat a l'11 de setembre per diversos motius: un és l'onada de calor, que ens ha obligat a reduir les hores de treball per a garantir la integritat física dels treballadors. L'altre problema ha sigut el retard en el lliurament dels motors elèctrics que havien de ser substituïts, ja que des de la pandèmia i, sobretot, a causa de la guerra d'Ucraïna, aquests productes escassegen i el fabricant no ha complit amb els terminis acordats amb l'empresa encarregada de dur a terme els seus treballs”. Davant aquestes circumstàncies, l'Ajuntament ha comunicat que a tots els usuaris que no hagen pogut utilitzar els seus abonaments durant aquests dies, se'ls prorrogarà automàticament sense cap cost per a ells.