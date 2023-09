Tancat el fitxatge de Roman Iaremtxuk

Fitxatge tancat. El València CF acaba de tancar una operació llampec perquè Roman Iaremtxuk jugue a Mestalla aquesta temporada. Després del gabinet de crisi que s'ha produït aquesta vesprada a Mestalla entre LayHoon, Corona i Baraja, l'ucraïnés ha sigut el triat.

Sense temps a perdre, Roman Iaremtxuk s'ha quedat fora de la convocatòria del partit que aquesta nit el Bruges, ja el seu exequip, jugava contra Osasuna. Ha agafat un vol i està aterrant ja a la capital del Túria.

D'aquesta manera, i mancant 24 hores per a la fi de mercat, el València tanca el serial del 9 que tant inquietava Baraja. Arriba com a cedit per una temporada després que el club haja trobat la viabilitat econòmica.