Zelenski diu que Rússia vol "sembrar el caos a Àfrica" per a ocultar la seua feblesa

Ucraïna continua escèptica sobre la possibilitat d'unes noves negociacions per a un alto al foc en la guerra amb Rússia. Més encara, Kíiv també denúncia que Rússia està intentat "sembrar el caos" a Àfrica per a ocultar la seua feblesa. Així s'ha expressat aquest divendres el president ucraïnés, Volodímir Zelenski, en el Fòrum Ambrosetti de Cernobbio (Itàlia), una de les cites financeres més importants d'Europa.

“Estan tractant de crear caos a Àfrica. (Però) no estan demostrant ser forts, sinó distraient el món. El terror no significa força”, ha considerat Zelenski. L'objectiu és "distraure el món del que Rússia és hui", ha dit en parlar sobre la presència de mercenaris russos al continent africà. "La força, quan és vertadera, no condueix a la guerra, sinó a la pau. La pau serà el nostre resultat comú", hi va afegir Zelenski.

Prigozhin, la prova

Al fil d'aquest raonament, Zelenski va descartar que haja arribat el moment per a negociar amb Moscou i també va considerar que la mort del cap del grup de mercenaris Wagner, Ievgueni Prigozhin, és prova d'això. "Si realment Putin va assassinar Prigozhin, i continuem esperant confirmació d'això, estaria demostrant encara més la seua feblesa" i que li "tenia por", va dir el líder ucraïnés.

"La promesa d'unes certes garanties a Prigozhin i el seu posterior assassinat demostra la feblesa de les paraules de Putin. És impossible anar a negociar amb Putin perquè no pot mantindre les seues pròpies paraules i promeses", va sostindre. "Tot això confirma que no podem confiar en Putin i que la seua paraula no val res", va insistir.

Grup dels Set

En aquest context, el mandatari ucraïnés ha agraït també el suport a Ucraïna d'Itàlia, país que l'any que ve exercirà la presidència de torn del grup G7. "Volem agrair a Itàlia el suport polític que ens ha donat i també a la Unió Europea (UE) per donar suport a la nostra candidatura i els nostres compromisos per a garantir la seguretat del nostre país. Estic segur que aquest és el moment de prendre decisions fortes per a la nostra seguretat i per a Europa", va afegir. En aquesta línia, Zelenski va saludar especialment el compromís d'Itàlia per a proporcionar a Ucraïna el sistema italofrancés SAMP/T, un mecanisme avançat de defenses antiaèries.