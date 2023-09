Aragonés i asturià, les altres llengües que no es parlaran (encara) al Congrés

El primer que va voler fer Francina Armengol com a presidenta del Congrés va ser dir “bon dia” als 350 diputats en català, basc i gallec. No va emprar l’asturià ni l’aragonés. Cap de totes dues són llengües cooficials en els seus respectius territoris. No obstant això, ja hi ha nombroses veus que reclamen que ambdues llengües ressonen en les parets de la cambra baixa. El camí, però, no resultarà senzill. Amb la reforma del reglament del Congrés que han pactat el PSOE i ERC, tant l’asturià com l’aragonés hauran de ser inclosos en els seus respectius estatuts d’autonomia per a poder emprar-se. Però el PP pot impedir-ho.

L’octubre de 2019, quan Espanya estava a un mes d’acudir a les urnes per segona vegada el mateix any, un comité d’experts del Consell d’Europa va analitzar la situació de les llengües minoritàries i regionals del país. En aquell document, s’aconsellava a Espanya que tant l’asturià com l’aragonés foren reconeguts en els seus respectius estatuts d’autonomia. Dos anys després, al Congrés es va aprovar una proposició no de llei que instava el Govern a “impulsar i donar suport a reformes estatutàries per a l’oficialitat de les llengües pròpies que encara no són oficials en una part o la totalitat del territori on es parlen”.

Tot allò continua sent hui dia lletra morta i no haurà sigut pels intents que s’han donat en els dos territoris. El PSOE, en totes dues comunitats, portava en el seu programa electoral el compromís de reformar els estatuts d’autonomia per a reconéixer com a oficials totes dues llengües. El mateix planteja la Chunta Aragonesista i l’espai d’Unides Podem en tots dos territoris. No obstant això, la reforma dels estatuts d’autonomia no sol resultar senzilla i aquest és l’únic camí per a aconseguir-ho.

A tres escons de l’èxit

La diversitat del territori espanyol es reflecteix també en les diferències de cadascun dels estatuts d’autonomia. El d’Astúries, per a ser reformat, requereix una majoria de tres quints del parlament asturià, la qual cosa suposa 27 diputats. No obstant això, el PSOE, IU, Podemos i Foro sumen 24 parlamentaris. El PP, amb 17 escons, i Vox, amb quatre, s’hi oposen. “Ho intentarem, perquè és un compromís de govern, però els números no donen”, admetia el president socialista d’Astúries, Adrián Barbón.

Així i tot, els socialistes asturians demanaven aquests dies a Armengol que permetera l’ús de l’asturià a la cambra baixa, malgrat que la dirigent del PSOE asturià Adriana Lastra admetia que “hi ha una complexitat, ja que l’asturià no és un idioma oficial, lamentablement, perquè el Partit Popular i la dreta a Astúries no vol que siga un idioma oficial”.

Els canvis a la cambra baixa

L’actitud dels diputats d’Aragó ha sigut més agressiva. Almenys la de Jorge Pueyo, el parlamentari de la Chunta Aragonesista, que es va presentar a les eleccions en aliança amb Sumar. “Jo continuaré parlant aragonés al Congrés”, ha sentenciat en diferents ocasions, deixant clar que no serà per a ell un impediment el fet que aquesta llengua no siga cooficial en el seu territori. En el cas d’Aragó, seria necessària una majoria de dos terços de les Corts per a aprovar aquesta reforma, la qual cosa suposa 45 escons. Actualment, les formacions favorables a aquest canvi sumen 31 parlamentaris.

La fórmula triada pel PSOE i ERC per a permetre l’ús del català, el basc i el gallec al Congrés suposa una modificació del reglament de la cambra baixa que, com va avançar El Periódico, del grup Prensa Ibérica, fa referència a les llengües que “tinguen caràcter d’oficial en alguna comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i el corresponent estatut d’autonomia”. Per tant, resulta imprescindible que tant l’asturià i l’aragonés aconseguisquen aquesta cooficialitat en els seus territoris.

Una situació diferent és la de l’aranés. La síndica de la Vall d’Aran, Maria Vergés, ha sol·licitat a Armengol que aquesta llengua es puga emprar en els plens del Congrés. En una carta a la presidenta de la cambra baixa va recordar que l’aranés està reconegut com a oficial en l’Estatut de Catalunya. En concret, l’article 6.5 recull que “és la llengua pròpia d’aquest territori [la Vall d’Aran] i que és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableix aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística”. Així i tot, de moment, no han rebut cap resposta oficial per part d’Armengol.