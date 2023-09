La C. Valenciana destrueix més de 27.000 ocupacions amb la fi de l’estiu

Ha conclòs agost, amb la fi de la temporada turística alta, i han finalitzat molts contractes temporals lligats a aquesta activitat, així que la Comunitat Valenciana ha registrat, aquest mes, un augment en 3.190 en el nombre d’aturats, un 0,96 % més que al juliol. Es tracta d’un percentatge similar al del conjunt d’Espanya, on la desocupació ha augmentat en 24.826 ciutadans, segons les dades que ha donat a conéixer hui el Ministeri de Treball. A l’autonomia, la xifra d’aturats ascendeix a 329.391, i, a tot el país, a 2,7 milions.

Després de Catalunya, amb 7.516, la Comunitat Valenciana és el territori amb un pitjor comportament. No obstant això, la xifra global és un 6,64 % inferior a la d’agost de 2022, quan hi havia 23.434 aturats registrats menys. La província de València és la que ha contribuït a un major augment de l’atur, amb 1.740, seguida d’Alacant (1.109) i Castelló (431).

Sectors

Com és habitual, el sector més malparat ha estat el dels serveis, en el qual s’enquadren les activitats relacionades amb el turisme. L’augment de l’atur, en aquest cas, ha sigut de 2.088. A continuació, a una certa distància, hi ha la construcció (964) i la indústria (748). L’agricultura, de cara a les successives campanyes de recol·lecció, com la dels cítrics o l’oli d’oliva, va reduir la desocupació en 248 persones, i el col·lectiu sense ocupació anterior ho va fer en 362.

La Seguretat Social ha perdut a la Comunitat Valenciana una mitjana de 27.199 cotitzadors a l’agost respecte al mes de juliol (-1,29 %), la qual cosa ha situat el nombre total d’ocupats en 2.078.479, segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En termes interanuals, l’increment d’afiliats a la Seguretat Social és de 59.027 persones, un 2,92 % més que l’agost de l’any passat.

Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), en quedaven 1.466 en data de 31 d’agost.

En l’àmbit estatal, l’afiliació mitjana a la Seguretat Social ha perdut a l’agost 185.385 afiliats, la qual cosa suposa una reculada del 0,9 %, i el nombre total d’afiliats mitjans se situa en 20.706.500 de mitjana.

D’altra banda, a l’agost s’han formalitzat a la Comunitat Valenciana 91.145 contractacions, 42.000 menys que al juliol —un 31 % de descens— i 22.000 per davall de la dada del mateix mes de l’any passat. Els contractes temporals han repuntat fins a quasi el 55 % del total.