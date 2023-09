Gayà entra en el ‘top’ 20 de la història del València CF

José Luis Gayà va entrar en el top 20 de la història del València a Mendizorrotza. El capità es va convertir, dissabte, en el vinté jugador amb més partits en la història del club. El de Pedreguer va sumar, als seus 28 anys, els 330 partits oficials amb l’entitat de Mestalla, la mateixa xifra que un mític com el seu amic i exdelegat Paco Camarasa. Tot un rècord d’un futbolista que ja és llegenda viva del València i que continua portant el pes dins i fora del camp malgrat la greu situació esportiva i financera que travessa el club.

El capità s’ha colat entre els vint jugadors amb més partits en el València amb només 28 anys i 100 dies, amb la qual cosa es converteix en el segon futbolista del València més jove a arribar a aquesta xifra. Només el supera el registre de Fernando: 330 partits amb 27 anys i 114 dies. El nom de Gayà s’ha instal·lat ja entre les llegendes de la història centenària del club només per darrere de Fernando (553), Arias (521), Albelda (485), Angulo (434), Mestre (424), Cañizares (416), Saura (400), Parejo (383), Claramunt (375), Arroyo (373), Giner (369), Sempere (364), Castellanos (363), Baraja (362), Juan Ramón Santiago (358), Subirats (354), Asensi (354), Carboni (350) i Vicente (340). Quasi res. Enguany, si no ho impedeixen les lesions i les sancions, està en disposició d’igualar Carlos Arroyo (373 partits). Gayà va complir contra l’Alabés el seu partit número cent començant amb el braçalet de capità.

La seua projecció és meteòrica. Gayà podria plantar-se, amb 31 anys, rondant la xifra de 500 partits. I això són paraules majors. Només hi ha tres futbolistes en aquesta zona noble de la història en els 101 anys de vida del club. A quin dels tres més gran. Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521) i David Albelda (485). Un esglaó per baix estan Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424), Santiago Cañizares (414) i Enrique Saura (400). Paraules majors.

José, acostumat a carregar la seua motxilla de responsabilitats des de molt prompte, és el capità del vestuari, el líder del camp, el referent dels seus companys, el futbolista amb qui més s’identifica l’afició, el jugador del primer equip en el qual més es fixen els jugadors del planter de l’acadèmia i l’únic i millor representant de l’equip en la selecció espanyola absoluta. Aquesta és la quarta temporada com a capità del València després de l’eixida de Dani Parejo.

No es va equivocar Rufete, llavors mànager general del València, l’estiu de 2014, quan Amadeo Salvo li va demanar consell abans de vendre Juan Bernat al Bayern de Munic. “Pots vendre’l, tenim Gayà”, li va dir. Rufo va vaticinar que aquell xic del filial acabaria sent capità del València. El lateral esquerre li ha donat la raó. Gayà, titular en les quatre primeres jornades de LaLiga, va debutar amb el València el 30 d’octubre de 2012 en un partit de Copa del Rei contra el Llagostera, en el qual el València va guanyar per zero gols a dos. Com a valencianista, acumula nou gols i 33 assistències, registres que li han servit per a ser convocat sovint amb la selecció espanyola, amb la qual ha disputat 19 partits i ha marcat tres gols. Hui, precisament, torna a la concentració amb Espanya després de la seua absència en la Nations League.