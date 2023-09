L’Ajuntament es planteja una actuació urgent per a tapar les goteres del Palau de la Música

L’Ajuntament de València es planteja fer ja, al Palau de la Música, alguna “xicoteta actuació” urgent per a reparar les filtracions i goteres que hi han aparegut, a pesar que l’auditori municipal fa quatre que està anys tancat, dos en obres, i es reobrirà el pròxim 5 d’octubre.

No obstant això, amb les pluges dels dos caps de setmana passats, l’aigua ha entrat en zones com els camerinos, que preocupen especialment. Per això, aquest matí, l’alcaldessa, María José Catalá, ha assenyalat que es plantegen fer alguna “xicoteta actuació” perquè els professionals treballen en condicions, ja que, en principi, no estan afectades les sales.

Així mateix, aquesta vesprada es reunirà la Direcció del Palau amb els treballadors.

Independentment de si es du a terme o no aquesta acció urgent, la setmana passada, l’alcaldessa ja va indicar que ha encarregat als serveis tècnics del consistori una auditoria de les obres, que han tingut un pressupost de 12 milions d’euros, i va anunciar que es requerirà una segona fase per a solucionar qüestions que els treballs que s’estan finalitzant no han cobert. Segons l’actual govern local del PP, per la “deixadesa” de l’executiu anterior.

“No deixarem de fer actuacions, perquè la situació del Palau és bastant lamentable en general. Té múltiples deficiències que no deixaran d’eixir i hi actuarem”, ha explicat l’alcaldessa. Segons va afirmar la setmana passada, la segona fase no paralitzaria la temporada que està a punt de començar.